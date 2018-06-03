TÜrkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Yönetim Kurulu Üyesi Halit Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), korsan taşımacılığın önüne geçmek için önemli adımlar attığını belirtti. İBB'nin taksicilikte kalitenin artması için önemli bir hamle yaptığına dikkat çeken Yılmaz, taksiler için hizmette kalitenin yükseltilmesini teklif ettiklerini, alınan kararın da "taksici esnafının yeniden dirilişi ve üzerindeki durgunluğu atması" anlamına geldiğini vurguladı. Yılmaz, "UKOME'nin aldığı yeni karara göre, 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren herhangi bir sebepten dolayı araç değişikliği veya sahip değişikliği durumunda asgari D segmenti şartı getirilmiştir. Yani, yenilenecek araçların renkleri turkuaz ve siyah renkte olacak" dedi.
Taksilere D Segmenti şartı geldi, renkleri turkuaz ve siyah olacak
İstanbul’da UKOME’nin aldığı yeni karara göre, 31 Mayıs’tan itibaren araç veya sahip değişikliği durumunda taksilere asgari D segmenti şartı getirildi. Yenilenecek araçların renkleri turkuaz ve son günlerde gündemden düşmeyen UBER araçları gibi siyah renkte olacak
Etiketler: ibb , UKOME , ticari taksi , Uber , taksi
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