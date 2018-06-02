Yanlış diyetler bağırsakların düşmanı

Yanlış beslenme, hareketsiz yaşam, bağırsak hareketlerinde yavaşlamaya neden oluyor. Bu durum kabızlık şikayetlerini beraberinde getiriyor. İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, kabızlık probleminin yüzde 22'sinin kadınlarda görüldüğüne dikkat çekiyor. "Kilo verme çabaları; yanlış beslenme, yeterince yağlı ve lifli besinler tüketilmemesi sebebiyle hüsranla sonuçlanıyor. Bunun yanı sıra bir de kabızlık sorunu ortaya çıkıyor. Sağlıklı bir sindirim, boşaltım sistemi için, bol su içmek, lif açısından zengin gıdalarla beslenmek, çorba, yeşillik, sebze, sulu yemek tüketmek şart" diyor.
- 02 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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