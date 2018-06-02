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İMSAKİYE RAMAZAN
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ler ların düşmanı

Yanlış diyetler bağırsakların düşmanı
Yanlış beslenme, hareketsiz yaşam, hareketlerinde yavaşlamaya neden oluyor. Bu durum kabızlık şikayetlerini beraberinde getiriyor. İç kları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, kabızlık probleminin yüzde 22'sinin kadınlarda görüldüğüne dikkat çekiyor. "Kilo verme çabaları; beslenme, yeterince yağlı ve lifli besinler tüketilmemesi sebebiyle hüsranla sonuçlanıyor. Bunun yanı sıra bir de kabızlık sorunu ortaya çıkıyor. Sağlıklı bir sindirim, boşaltım sistemi için, bol su içmek, lif açısından zengin gıdalarla beslenmek, çorba, yeşillik, sebze, sulu yemek tüketmek şart" diyor.
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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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