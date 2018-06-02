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  1. İftarda pideyi abartma!

İftarda ramazan pidesi yiyenler dikkat

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

İftarda ramazan pidesi yiyenler dikkat

Nafiz Bey, yaklaşık 1 haftadır kabızım. Ramazan pidesi çok yerim. İlgisi var mı?

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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi 09:56
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