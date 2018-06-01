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madde testi artık nefesten yapılacak

Yeni geliştirilen cihaz ile tükürük, kan ve idrar gibi vücut sıvılarına ihtiyaç duyulmadan 5 dakikada sıfır hata ile nefesten alkol ve madde testi yapılabiliyor. Cihazın başta trafik denetimleri olmak üzere birçok alanda güvenlik güçlerine yardımcı olması bekleniyor.



madde ve alkol kullanımının tespitinde hata payı yüksek olan ve zaman kaybına yol açan yöntemler tarih oluyor. Yeni geliştirilen bir cihaz ile artık tükürük, kan ve idrar gibi vücut sıvılarına ihtiyaç duyulmadan ve hastaneye gidilmesine gerek kalmadan 5 dakikada nefesten alkol ve uyuşturucu madde testi yapılabiliyor.

Geliştirilen cihaz sıfır hata oranı ile çalışırken kullanılan maddenin tespitinde yanılmalara sebep olabilecek yiyecek, içecek ve ilaçlardan etkilenmiyor. Esrar ve alkol testlerini bir arada yapabilen cihaz sonuçları 5 dakika içinde veriyor. Çıkan sonuçlar aynı anda emniyet merkezlerine otomatik olarak gönderiliyor. Otomatik soğutma ve ısıtma sistemine sahip olup her türlü hava şartında kullanılabilen cihazın başta trafik denetimleri olmak üzere birçok alanda güvenlik güçlerine yardımcı olması bekleniyor.

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  • 01 Haziran 2018, Cuma 11:57
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