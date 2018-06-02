Vücudun detoksu oruç

Oruç, sağlıklı bireyler için bir detoks özelliği taşıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirip, hastalıklardan koruyor. Oruç tutan sağlıklı bireylerde damar sertliğinin az olduğu, insülin duyarlılığının arttığı, pıhtılaşma ve kolesterol seviyeleri dengeleniyor. Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala, uzmanlar kronik hastalığı bulunanları uyarıyor. Özellikle kalp, böbrek, tansiyon ve mide hastalarının beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerektiğini söylüyor. Dr. Sinan Akkurt, kronik hastalığı bulunanların rahat bir ramazan geçirmeleri için birtakım önerilerde bulunuyor...
Şeker hastaları:
Hastaların, 3 ana 3 de ara öğünü atlamaması gerekiyor. Oruç sırasında kan şekerleri düşüyor, yemek yendiğinde ise aniden yükseliyor. Hastaların doktor onayı ile oruç tutmaları, beslenmelerine ve ilaç kullanımlarına dikkat etmeleri gerekiyor.
Kalp hastaları:
Kalp yetmezliği olan hastaların oruç tutmaması öneriliyor.
Reflü hastaları
12 parmak bağırsağı ile mide ülserleri, açlık sırasında ağrıları neden oluyor. Reflü hastalarının ağır, yağlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçınmaları ve yemek yedikten üç saat sonra yatmaları gerekiyor.
Tansiyon hastaları:
Bu hastaların iftarda yağlı ve fazla yemek yememeye, sebze ağırlıklı hafif gıdalarla beslenmeye özen göstermesi gerekiyor
Böbrek hastaları:
Bol su içilmesini gerektiren böbrek yetmezliğinde oruç tutulması gerekiyor. Böbrek taşı olanlar, tek böbrek olanlar, böbrek fonksiyonları normal olduğu takdirde doktorları da izin verirse iftarla sahur arasında bol su içerek oruç tutmaları tavsiye ediliyor.
Şeker hastaları:
Hastaların, 3 ana 3 de ara öğünü atlamaması gerekiyor. Oruç sırasında kan şekerleri düşüyor, yemek yendiğinde ise aniden yükseliyor. Hastaların doktor onayı ile oruç tutmaları, beslenmelerine ve ilaç kullanımlarına dikkat etmeleri gerekiyor.
Kalp hastaları:
Kalp yetmezliği olan hastaların oruç tutmaması öneriliyor.
Reflü hastaları
12 parmak bağırsağı ile mide ülserleri, açlık sırasında ağrıları neden oluyor. Reflü hastalarının ağır, yağlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçınmaları ve yemek yedikten üç saat sonra yatmaları gerekiyor.
Tansiyon hastaları:
Bu hastaların iftarda yağlı ve fazla yemek yememeye, sebze ağırlıklı hafif gıdalarla beslenmeye özen göstermesi gerekiyor
Böbrek hastaları:
Bol su içilmesini gerektiren böbrek yetmezliğinde oruç tutulması gerekiyor. Böbrek taşı olanlar, tek böbrek olanlar, böbrek fonksiyonları normal olduğu takdirde doktorları da izin verirse iftarla sahur arasında bol su içerek oruç tutmaları tavsiye ediliyor.
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