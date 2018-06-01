İyot yetersizliği, tiroit hormonunun çalışmasını olumsuz yönde etkileyerek ciddi hastalıkların kapısını aralıyor. İyot yetersizliğinin neden olduğu hastalıkların başında guatr, hipotiroidi ve tiroit kanseri yer alıyor. Prof. Dr. Ayşe Çıkım Sertkaya, tiroit hastalıklarına karşı uyarıyor: "Hastaların mutlaka iyotlu tuz tüketmesi gerekiyor. Balık da iyot eksikliğini önlüyor. Kırmızı et, ceviz, süt, yumurta, çilek ve muz da iyot bakımından zengin besinler arasında bulunuyor."
Tiroidin çaresi balık
İyot eksikliği, tiroit hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Balık, ceviz süt ve yumurta gibi besinler ise ilaç etkisi yapıyor
- 01 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
- Toplumsal huzurun kaynağı: Adalet
- Yeşilçam'dan şaşırtıcı çekim hataları!
- İstanbul'daki bu dairelerin fiyatı dikkat çekiyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.