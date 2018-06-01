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Tiroidin çaresi

eksikliği, hastalıklarına davetiye çıkarıyor. , ceviz süt ve yumurta gibi besinler ise ilaç etkisi yapıyor

Tiroidin çaresi balık
İyot yetersizliği, hormonunun çalışmasını olumsuz yönde etkileyerek ciddi hastalıkların kapısını aralıyor. yetersizliğinin neden olduğu hastalıkların başında guatr, hipotiroidi ve tiroit kanseri yer alıyor. Prof. Dr. Ayşe Çıkım Sertkaya, tiroit hastalıklarına karşı uyarıyor: "Hastaların mutlaka iyotlu tuz tüketmesi gerekiyor. Balık da iyot eksikliğini önlüyor. Kırmızı et, ceviz, süt, yumurta, çilek ve muz da iyot bakımından zengin besinler arasında bulunuyor."
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