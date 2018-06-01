Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya, Muğla ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Muş, Bitlis ve Ağrı çevreleri, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi, Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla, Tokat çevreleri, Denizli'nin güney, Erzincan'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
Meteoroloji tahminlerine göre yurt genelinde hava durumu
Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya, Muğla ve Denizli çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Etiketler: Hava durumu , İç Anadolu , Güneydoğu Anadolu , Muğla , Sakarya , Muş , Diyarbakır , Ağrı , Erzurum , Bitlis , Tokat , Karadeniz , Samsun , Akdeniz
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