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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Ankara'da lüks plazada dehşet

Meteoroloji tahminlerine göre yurt genelinde

, , , Doğu Anadolu, 'nun doğusu ile , ve Denizli çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, , , , Doğu Anadolu, 'nun doğusu ile , ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde , ve çevreleri, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi, Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla, çevreleri, Denizli'nin güney, Erzincan'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

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  • 01 Haziran 2018, Cuma 10:04
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