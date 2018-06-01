Gazi Üniversitesi'nde öğrenim gören Şule Çet (23), Ankara'nın en lüks plazalarından birinin 20. katından düşerek can verdi. Çet'in asistan olarak yanında çalıştığı Ç.A. ile birlikte plazaya girdiği ve ofisine gittiği, daha sonra ise gece 02.00'da ev arkadaşına "Buradan çıkamıyorum, adam bana takmış. Bırakmıyor" şeklinde mesaj attığı tespit edildi.

ÖLÜM RANDEVUSU

Emniyet birimlerinden edinilen bilgiye göre, Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı 2. sınıf öğrencisi Şule Çet, eğitim masraflarının bir bölümünü karşılamak için Ç.A.'nın da ortak olduğu işyerinde yarı zamanlı çalışmaya başladı. İşyerine sonradan ortak olan kişi, Çet'in işine son verdi. Aynı zamanda asistanlığını da yaptığı Ç.A. ise Çet'i arayarak, "Yeni ortağımızla konuşuruz, yeniden işe dönersin, ofiste buluşup, konuşuruz" diyerek 28 Mayıs tarihine randevu verdi. Ç.A. ile Çet, o gün Çankaya'daki bir plazanın 20. katındaki ofiste buluştu. Sabah saat 04.00 sıralarında ise Çet, 20. kattan düşerek öldü. Olay yerindeki incelemenin ardından Çet'in cesedi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Çet'in cenazesi İstanbul'dan gelen ailesine verildi. Çet, İstanbul'da toprağa verildi.