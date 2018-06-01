Kayıp olan Hayri Kar ve Mustafa Fırat Göral adlı balıkçıların arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği olayla ilgili 2 balıkçının yakınlarının umutlu bekleyişleri sürerken, denizden cesetleri çıkarılan tekne sahibi Volkan Çanakçı ve Kerem İncedayı'yı binlerce kişinin gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlayan Ayvalık halkı ise elim kaza sonrasında derin bir üzüntü yaşıyor.
Batan teknede ölenler Ayvalık'ı yasa boğdu! Her yerde onlar var...
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; geçtiğimiz Cumartesi gecesi şiddetli fırtınaya yakalanıp alabora olan balıkçı teknesinde 1 kişinin kurtarıldığı kayıp olan 4 kişiden 2’sinin de denizde cesetlerinin bulunduğu tekne faciası ilçede derin bir üzüntüyle karşılandı.
Etiketler: Balıkesir , sahil güvenlik , Ayvalık , kaza
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