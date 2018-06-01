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Batan teknede ölenler 'ı yasa boğdu! Her yerde onlar var...

’in ilçesinde; geçtiğimiz Cumartesi gecesi şiddetli fırtınaya yakalanıp alabora olan balıkçı teknesinde 1 kişinin kurtarıldığı kayıp olan 4 kişiden 2’sinin de denizde cesetlerinin bulunduğu tekne faciası ilçede derin bir üzüntüyle karşılandı.



Kayıp olan Hayri Kar ve Mustafa Fırat Göral adlı balıkçıların arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği olayla ilgili 2 balıkçının yakınlarının umutlu bekleyişleri sürerken, denizden cesetleri çıkarılan tekne sahibi Volkan Çanakçı ve Kerem İncedayı'yı binlerce kişinin gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlayan halkı ise elim sonrasında derin bir üzüntü yaşıyor.

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  • 01 Haziran 2018, Cuma 10:45
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