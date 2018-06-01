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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Tiroidin çaresi balık

Güç da

Güç kirazda
Yaz meyvelerinin başında gelen kiraz, aşk hayatının ömrünü uzatıyor. C, A, K vitaminleri ile fosfor, demir ve kalsiyum mineralleri açısından zengin olan , cinsel gücü arttırıyor. Sperm kalitesini de yükselten kiraz, çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine katkı sağlıyor. Uzmanlar, kirazın faydalarını şöyle özetliyor:
Böbrekleri çalıştırır.
Romatizmaya iyi gelir.
Kalp sağlığını korur.
Kabızlığı önler.
Kilo vermeye yardım eder.
Ağrı keser.
Uykusuzluğu giderir.
Kanser riskini azaltır.
Yaşlanmayı geciktirir.
Cildi güzelleştirir.
Kanı temizler.
Gut hastalığını önler.
Kolesterolü düşürür.
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