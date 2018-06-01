Güç kirazda

Yaz meyvelerinin başında gelen kiraz, aşk hayatının ömrünü uzatıyor. C, A, K vitaminleri ile fosfor, demir ve kalsiyum mineralleri açısından zengin olan kiraz, cinsel gücü arttırıyor. Sperm kalitesini de yükselten kiraz, çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine katkı sağlıyor. Uzmanlar, kirazın faydalarını şöyle özetliyor:
Böbrekleri çalıştırır.
Romatizmaya iyi gelir.
Kalp sağlığını korur.
Kabızlığı önler.
Kilo vermeye yardım eder.
Ağrı keser.
Uykusuzluğu giderir.
Kanser riskini azaltır.
Yaşlanmayı geciktirir.
Cildi güzelleştirir.
Kanı temizler.
Gut hastalığını önler.
Kolesterolü düşürür.
Böbrekleri çalıştırır.
Romatizmaya iyi gelir.
Kalp sağlığını korur.
Kabızlığı önler.
Kilo vermeye yardım eder.
Ağrı keser.
Uykusuzluğu giderir.
Kanser riskini azaltır.
Yaşlanmayı geciktirir.
Cildi güzelleştirir.
Kanı temizler.
Gut hastalığını önler.
Kolesterolü düşürür.
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