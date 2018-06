E-okul karne sonuçları tıkla öğren! MEB e okul karne ve not durumu sorgulamaları açıldı

E-okul karne sonuçları ve MEB e okul karne ve not durumu sorgulamaları hakkında detaylar belli oldu. Milyonlarca öğrencinin merak ettiği e-okul öğrenci giriş ekranına haberimizden ulaşabilir ayrıca öğrencilerin en çok aradığı konuların başında yer alan MEB E-okul sınav notları sorgulama ve devamsızlık öğrenme hakkında detayları bulabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen e okul, "Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri" kapsamında kullanıma açılmıştır. Ocak 2007'de hayata geçirilen sistem, okul yönetimi bilgi sistemidir ve web yazılımıdır. İlk ve orta dereceli okullardaki öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezun olmasına kadar olan tüm süreci kapsayan sistem, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmektedir. Peki herkesin merak ettiği E-okul öğrenci girişi nasıl yapılır? MEB E-okul yazılı notları sorgulama ekranı ve E-okul devamsızlık öğrenme hakkında detaylar haberimizde. İşte konu hakkında tüm merak ettikleriniz ve E-okul karne sonuçları sorgulama ekranı ile MEB E-okul yazılı ve sözlü notları sonuçları hakkında detaylar...

E-OKUL KARNE NOTU GÖRÜNTÜLEME

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler ve velilere büyük kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. Yaklaşık 18 milyon öğrencinin faydalandığı E Okul karne notu görüntüleme ekranı, perşembe akşamı rağbet görecek. Not girme işlemlerinin tamamlanması ve karnelerin basıma hazırlanmasının ardından tüm notların görüntülenebileceği E Okul sistemine, TC Kimlik Numarası ve Okul No ile kolayca giriş sağlanabilecek.

KARNE NOTU GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş işlemi için öncelikle öğrencinin bazı bilgilerine ihtiyaç duyulacaktır.

Aşağıda yer alan linke tıkladıktan sonra açılan sayfanın sağ bölümünde yer Veli Bilgilendirme Sistemi alanında öğrenci TC Kimlik Numarası ve okul numarasını yazarak girişe tıklayın.

Bu aşamayı geçtikten sonra karşınıza gelecek olan 'Öğrencinin doğum ayı, nüfusa kayıtlı olduğu il' gibi soruları cevaplamalı ve son olarak öğrencinin fotoğrafını seçerek tamam butonuna tıklayın.

An itibariyle giriş yapmış olduğunuz E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden, solda yer alan devamsızlık bilgisi, not bilgisi gibi alanları kolayca görüntüleyebilirsiniz.

ÖĞRENCİ GİRİŞİ KARNE SONUÇLARI

E-okul öğrenci girişi ise öğrencilerin ve velilerin eğitim durumunu yakından takip etmek, ders bilgilerini öğrenmek için geliştirilmiştir. Öğrenci ve veliler aynı yerden giriş yaparak öğrencinin tüm bilgilerine ulaşabilmektedir. Girişin ardından sistemde özel bir menü açılmaktadır. Menü aracılığı ile seçimlerin yapılması sonrasında hem öğrenciler hem de veliler öğrencilerin eğitimdeki güncel durumlarını öğrenebilmektedir. Sistemde oluşturulan menülerde öğrencilerin ders notlarından devamsızlık durumlarına kadar seçim yapılabilmesi için özel bölümler geliştirilmiştir. Öğrenci girişi için öğrencilerin T.C Kimlik Numarası ile birlikte okul şifresini kullanmaktadır. Tüm öğrenciler için geçerli olan üyelik bilgilerinin öğrenci giriş ekranında girilmesiyle beraber sisteme erişim sağlanması mümkün olmaktadır.

E-OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN...

Kullanıcılar, dizüstü ya da masaüstü bilgisayarların yanı sıra cep telefon ya da tablet bilgisayarlardaki uygulamaları kullanarak da sisteme giriş yapabilmektedir. Bunun yapılabilmesi için ücretsiz olarak sunulan uygulamaların kullanılması tavsiye edilmektedir.

NOT SORGULAMA E-OKUL EKRANI

Sistemde e-okul not takibi imkanı da sunulmuştur. Öğrenci girişi ile birlikte en fazla ders notları sorgulanmaktadır. Bu sayede veliler okula gelmeye gerek görmeden çocuklarının tüm not bilgilerini öğrenebilmektedir. Üstelik bunu dönem dönem öğrenebilmektedir. Her veli, çocuklarının okuldaki durumları ile ilgili bilgi almak için sisteme giriş yaptıktan sonra not sorgulaması yapabilmekte ve güncel notları öğrenebilmektedir. Bilgi sorgulaması, öğretmenler tarafından yapılacak bilgi girişi sayesinde yapılmaktadır. Bu nedenle sistemin arka planındaki bilgi girişinin de düzenli olarak yapıldığı bilinmelidir. Sistemin kullanımı için herhangi bir ücretin alınmaması da sistemin çok daha işler hale gelmesini sağlamaktadır. Öğrenci ve veliler kolay bir şekilde tüm işlemleri ücretsiz bir şekilde yapabilmektedir.

Yukarda yer alan linkten E-Okul sınav sonuçlarını ve sınavlara ilişkin detayları öğrenci yada veli girişi yaparak takip edebilirsiniz.

TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2018

Takdir-teşekkür hesaplama dönem sonlarına gelindikçe, öğrenciler tarafından araştırılmaya başlanır. Takdir-teşekkür hesaplama işlemleri, E-Okul üzerinden yapılabilir. Hesaplama için, öğretmenlerin öğrenciye ait tüm ders notlarını sisteme yüklemiş olması gerekir. Notlar sisteme girildikten sonra, yıl sonu başarı puanına bakılır. Dönem sonunda hangi belgenin alınacağını yıl sonu başarı puanı belirler. Yıl sonu başarı puanı;

- 70,00 - 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi

- 85,00 - 100 puan aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanırlar.

E-Okul'a giriş yapıldıktan sonra ulaşılabilecek bilgiler; Devamsızlık bilgisi; Öğrencinin hangi günlerde okula gitmediği bilgisi güncel olarak takip edilebilir. Haftalık ders programı; Derslerin saatleri, hangi günlerde hangi derslerin olduğu görülebilir. Not bilgisi; Sınavlardan alınan notlar sorgulanabilir. Bu bilgiler dışında; dönem içinde alınan belgeler, okunan kitaplar, diploma puanı, pansiyon yemek menüsü, pansiyon izin bilgisi, pansiyon devamsızlık bilgisi ve pansiyon zaman çizelgesi de görülebilir.

E-OKUL VBS GİRİŞ

Sistem, öğrenci velilerinin çocuklarının durumu ile ilgili bilgi almasını sağlamaktadır. Bunun için sistemde e okul veli bilgilendirme sistemi bulunmaktadır. Veliler için bu sistemde okul yöneticileri ya da öğretmenler tarafından ulaştırmak istenilen duyurular yer bulunmaktadır. Duyurular, bireysel bazda ya da toplu olarak yapılmaktadır. Sistem üzerinden haftalık ders programı, ders başlangıç ve bitiş saatleri ile -derslere giren öğretmen bilgilerine kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Bunun yanı sıra öğrenci velileri, bilgilendirme sistemi sayesinde çocuklarının dönem içindeki özürlü ve özürsüz devamsızlıklarla ilgili bilgi sahibi olabilmektedir. Veli bilgilendirme sisteminde öğrencinin okulda aldığı sınav, proje ve performans belirlemeye yönelik çalışmalarla ilgili başarıları ile öğrencinin hangi dersten ne zaman sınav olacağı ve projesini teslim edeceği tarihler yer almaktadır.

E-OKUL MOBİL İNDİRME NASIL YAPIILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tasarlanan bilgilendirme sistemi portalı, mobil cihazlara da uyumludur. Bunun için e okul mobil sistemine üye olunmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi ile mobil veli bilgi sistemindeki öğrenci servisine üye olanlar, çocuklarının devamsızlık bilgilerine, sınav sonuç bilgilerine, sınav tarihlerine, karne notlarına, diploma notuna, proje bilgilerine, kayıt alınması ve silinmesi ile ilgili bilgiye, *nakil bilgisine kolaylıkla ulaşma avantajına sahip olmaktadır.

İKİNCİ YARIYIL SINAV DÖNEMİ 2018

Bu yıl ilk defa uygulanacak, merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları için yapılacak sınav, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek. Öte yandan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıflar için gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Haziran'da yapılacak. Yükseköğretim Kurulunca üniversiteye girişte YGS ve LYS'nin yerine getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu (TYT) 23 Haziran'da, ikinci oturumu ile Yabancı Dil Oturumu 24 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2018 RESMİ TATİLLER****

YILBAŞI

1. GÜN

01 OCAK 2018 PAZARTESİ

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 GÜN

23 NİSAN 2018 PAZARTESİ

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ* 1 GÜN 01 MAYIS 2018 SALI

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

1 GÜN

19 MAYIS 2018 CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN

14 HAZİRAN 2018

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN

15 HAZİRAN 2018

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN

16 HAZİRAN 2018

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN

17 HAZİRAN 2018

PAZAR

15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

1. GÜN

15 TEMMUZ 2018

PAZAR

KURBAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN

20 AĞUSTOS 2018

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI 1. GÜN

21 AĞUSTOS 2018

SALI

KURBAN BAYRAMI 2. GÜN

22 AĞUSTOS 2018

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI 3. GÜN

23 AĞUSTOS 2018

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI 4. GÜN

24 AĞUSTOS 2018

CUMA

ZAFER BAYRAMI

1 GÜN

30 AĞUSTOS 2018

PERŞEMBE

CUMHURİYET BAYRAMI

1,5 GÜN

28 EKİM 2018

29 EKİM 2018

Haberimizden merak ettiğiniz 2018 E-okul karne sonuçlarını takip edebilir ayrıca MEB e okul karne ve not durumu sorgulamalarınızı kolaylıkla yapabilirsiniz. E okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) giriş sayfasına ziyaretler yoğunluk kazandı. Karne notlarına yönelik son güncellemeleri yakından takip eden öğrenciler ve ebeveynler sık sık E okul VBS sistemine erişim sağlamaya çalışıyor. Peki E okul VBS giriş sayfası aktif mi? E okul üzerinden karne görüntüleme nasıl yapılıyor?