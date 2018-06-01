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Diyet yaparken ekmek yenmeli mi?

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Diyet yaparken ekmek yenmeli mi?

İşletme mezunuyum. Özel bir firmada çalışıyorum. Kiloma dikkat ediyorum. Hiç ekmek yemiyorum. Ama saç dökülmem başladı. Ekmek yemememle ilgisi olabilir mi?

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  • 01 Haziran 2018, Cuma 07:53
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