İşletme mezunuyum. Özel bir firmada çalışıyorum. Kiloma dikkat ediyorum. Hiç ekmek yemiyorum. Ama saç dökülmem başladı. Ekmek yemememle ilgisi olabilir mi?
Diyet yaparken ekmek yenmeli mi?
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
Etiketler: Nafiz Karagözoğlu
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