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Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'izin' kararı

Yargıtay 9. , çalışmalarına karşılık olarak izin kullandırılamayacağına ve bu günlerde yapılan çalışmalar için işçiye ücret ödemesi yapılması gerektiğine hükmetti. Kararda, "İşçi tatil günleri çalışmışsa bunun karşılığı ücretin ödenmesi gerekir. Bu çalışma sonrası karşılığında izin kullandırılması, tatil ücretine hak kazanamayacağını göstermez. Zira tatil çalışmaları karşılığı serbest zaman veya izin verilmesi yasaya uygun değildir" denildi.

Yargıtay 9. , çalışmalarına karşılık izin kullandırılamayacağına, bu günlerde yapılan çalışmalar için ücret ödenmesi gerektiğine hükmetti.

'da 1995-2013 arasında usta öğretici ve değerlendirme görevlisi olarak çalışan bir kişi, ayrıldığı iş yerinden davacı oldu.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 10:56
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