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Mide rahatsızlığı olanlar nasıl beslenmeli?

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Mide rahatsızlığı olanlar nasıl beslenmeli?

Nafiz Bey, bu aralar sıkıntım çok. Hap verdiler. Aptallaştım. Değiştirdiler. Midem bulandı. Bu işin çayı varsa içerim hocam sana zahmet.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 07:49
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