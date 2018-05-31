Nafiz Bey, bu aralar sıkıntım çok. Hap verdiler. Aptallaştım. Değiştirdiler. Midem bulandı. Bu işin çayı varsa içerim hocam sana zahmet.
Mide rahatsızlığı olanlar nasıl beslenmeli?
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
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