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sayısı 5 ayda 4 binden 10 bine çıktı! Yeni düzenleme UBER'i bitirir mi?

- erginliği sürerken, önceki gün UBER’e karşı taksiciler lehinde bir adım atıldı. Peki yeni düzenleme UBER’i bitirir mi? Eski İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, “UBER aracı sayısı her geçen gün artıyor. Şu anda 10 bine ulaştı. Ceza düzenlemesi güzel bir adım ama sıkı denetim yapılmazsa anlamı yok'' dedi

- gerginliği sürerken önceki gün taksicilerin lehine bir gelişme yaşandı. Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi ve UBER'e karşı bir adım atıldı. Buna göre; korsan taşımacılık yapan araç sahibinin yolcu taşımacılığı için aldığı D2 yetki belgesine ilk tespitte 50 uyarı cezası verilecek. 1 yılda 2 defa aynı ihlali yaptığı tespit edilirse, 2 yıl süreyle yetki belgesi iptal edilecek.

UBER'ciler, D2 belge sahibi turizm firmalarıyla anlaşarak bu firmaların belgelerinde kayıtlı taşıtları faaliyetlerinde kullanıyor ve 'teknoloji kullanımı' adı altında firmalara komisyon veriyor. Önceki gün yapılan düzenleme, UBER'e bu D2 yetki belgesini kullandıran firma sahiplerini de kapsıyor.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 12:49
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