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  1. Sıkıntıya sarı kantaron

'ta kan donduran olay

'ta yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın yaşadığı evde boğazı kesilerek vahşice öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil Mahallesi 67012 Sokak üzerinde yalnız yaşayan Hanife Akdişli'den (80) bir süre haber alamayan oğlu Ömer Akdişli annesini kontrol etmek için eve geldi.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 07:04
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