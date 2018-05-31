Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil Mahallesi 67012 Sokak üzerinde yalnız yaşayan Hanife Akdişli'den (80) bir süre haber alamayan oğlu Ömer Akdişli annesini kontrol etmek için eve geldi.
Kahramanmaraş'ta kan donduran olay
Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın yaşadığı evde boğazı kesilerek vahşice öldürüldü.
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