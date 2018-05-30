Sahurda çok su az çay

Ramazan ayı, bu yıl da uzun ve sıcak yaz günlerine denk gelmesi sonucu halsizlik, baş ağrısı gibi şikayetler kendisini gösteriyor. Hemen herkes, Ramazan'da kilo vermeyi hedeflese de yenilen yemeklerin miktarı ve kalorisi bu durumu engelliyor. Isparta Şehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Uslu Doğmuş, zayıflamak isteyenlerin iftardan sonra yürüyüş yapmasını öneriyor. Sağlıklı bir Ramazan geçirmek için şu bilgileri veriyor...
TUZLU, TATLI YEMEYİN
Sağlıklı beslenme, insan vücudunun fizyolojik ihtiyaçlarını yeterli ve dengeli alması olarak adlandırılıyor. Ancak Ramazan ayında yenilen besinlerin kalorisinin fazla olması, kiloları beraberinde getiriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Uslu Doğmuş, sağlıklı beslenebilmek için tüm gıda gruplarından yeterli ve dengeli miktarda tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. En büyük problemi ise susuzluk oluşturuyor. Çok fazla su içmek de vücudun sıvı kaybını engellemiyor. Bu nedenle yenilen besinler ve su tüketimiyle vücudun su ihtiyacının karşılanması öneriliyor. Yağlı, tatlı ve tuzlu gıdaları tüketmemek gerekiyor.
8 SAAT SONRA...
Sahurdan 8 saat sonra vücudumuzun glikoza ihtiyacı oluyor. Vücut 'Acıktım' sinyali veriyor. Sahurda haşlanmış yumurta, nadiren çok az bir tatlı kaşığı sıvı yağ kullanılarak yapılan bir menemen veya omletin de tüketilmesi öneriliyor. Yağ grubundan zeytin ve cevizin de 3'er tane tüketilmesi, tokluk süresini azaltıyor. Yine kuru meyvelerden 3 adet hurma, 3 kayısı besleyici oluyor. Ramazan denilince akla pide yerine Esmer ekmek tercih edilmesi öneriliyor.
KAYISI, HURMA...
Gün boyu tutulan orucun ardından herkes, her yemekten bolca yeme düşüncesiyle masaya oturuyor. Diyetisyen Doğmuş, iftara su, zeytin, hurma veya kuru kayısı ile başlanmasını öneriyor. "İftar öğünümüzde daha sonra 1 kase çorba tüketilebilir. Çorbadan sonra 15-20 dakika ara verilmesini öneriyoruz. Bu ara süreden sonra evde, dışarıda ne yiyeceksek; et ise yaklaşık 3 köfte veya onun ayarında tavuk ya da balık eti tüketilebilir. Izgara, buğulama, haşlama şeklinde tercih edilmeli. Eğer sebze yemeği tüketeceksek, 8-10 yemek kaşığı kadar tüketilebilir. Bunların en sağlıklıları çorba ve ekmektir. Ağırlık kontrolü açısından yine yanında ayran veya yoğurt bulunabilir. Bir su bardağı dolusu yoğurt da burada yeterli olur" diyor
BİR ANDA İÇMEYİN
Dünya Sağlık Örgütü kadınlarda 8, erkeklerde 10 su bardağı suyun günlük ihtiyacı karşılayabileceğini belirtiyor. Su tüketiminin iftar ve sahur arasında dengeli bir şekilde dağıtılması öneriliyor. Çünkü, bir anda fazla su tüketimi fazla miktarda atıma neden oluyor.
GÜLLACI TERCİH EDİN!
Diyetisyen Doğmuş, ağır ve şerbetli tatlıların yerine güllaç gibi hafif tatlıların yenmesini öneriyor. Çay tüketimine de değinen Durmuş, şöyle devam ediyor: "Siyah çay susuzluğu arttırır. Çünkü, idrar miktarını arttırır. Dolayısıyla çay tüketimi normal seviyelerde olabilir. Açık çaylar yemekle aynı anda değil, 15-20 dakika sonra tüketilebilir."
TUZLU, TATLI YEMEYİN
Sağlıklı beslenme, insan vücudunun fizyolojik ihtiyaçlarını yeterli ve dengeli alması olarak adlandırılıyor. Ancak Ramazan ayında yenilen besinlerin kalorisinin fazla olması, kiloları beraberinde getiriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Uslu Doğmuş, sağlıklı beslenebilmek için tüm gıda gruplarından yeterli ve dengeli miktarda tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. En büyük problemi ise susuzluk oluşturuyor. Çok fazla su içmek de vücudun sıvı kaybını engellemiyor. Bu nedenle yenilen besinler ve su tüketimiyle vücudun su ihtiyacının karşılanması öneriliyor. Yağlı, tatlı ve tuzlu gıdaları tüketmemek gerekiyor.
8 SAAT SONRA...
Sahurdan 8 saat sonra vücudumuzun glikoza ihtiyacı oluyor. Vücut 'Acıktım' sinyali veriyor. Sahurda haşlanmış yumurta, nadiren çok az bir tatlı kaşığı sıvı yağ kullanılarak yapılan bir menemen veya omletin de tüketilmesi öneriliyor. Yağ grubundan zeytin ve cevizin de 3'er tane tüketilmesi, tokluk süresini azaltıyor. Yine kuru meyvelerden 3 adet hurma, 3 kayısı besleyici oluyor. Ramazan denilince akla pide yerine Esmer ekmek tercih edilmesi öneriliyor.
KAYISI, HURMA...
Gün boyu tutulan orucun ardından herkes, her yemekten bolca yeme düşüncesiyle masaya oturuyor. Diyetisyen Doğmuş, iftara su, zeytin, hurma veya kuru kayısı ile başlanmasını öneriyor. "İftar öğünümüzde daha sonra 1 kase çorba tüketilebilir. Çorbadan sonra 15-20 dakika ara verilmesini öneriyoruz. Bu ara süreden sonra evde, dışarıda ne yiyeceksek; et ise yaklaşık 3 köfte veya onun ayarında tavuk ya da balık eti tüketilebilir. Izgara, buğulama, haşlama şeklinde tercih edilmeli. Eğer sebze yemeği tüketeceksek, 8-10 yemek kaşığı kadar tüketilebilir. Bunların en sağlıklıları çorba ve ekmektir. Ağırlık kontrolü açısından yine yanında ayran veya yoğurt bulunabilir. Bir su bardağı dolusu yoğurt da burada yeterli olur" diyor
BİR ANDA İÇMEYİN
Dünya Sağlık Örgütü kadınlarda 8, erkeklerde 10 su bardağı suyun günlük ihtiyacı karşılayabileceğini belirtiyor. Su tüketiminin iftar ve sahur arasında dengeli bir şekilde dağıtılması öneriliyor. Çünkü, bir anda fazla su tüketimi fazla miktarda atıma neden oluyor.
GÜLLACI TERCİH EDİN!
Diyetisyen Doğmuş, ağır ve şerbetli tatlıların yerine güllaç gibi hafif tatlıların yenmesini öneriyor. Çay tüketimine de değinen Durmuş, şöyle devam ediyor: "Siyah çay susuzluğu arttırır. Çünkü, idrar miktarını arttırır. Dolayısıyla çay tüketimi normal seviyelerde olabilir. Açık çaylar yemekle aynı anda değil, 15-20 dakika sonra tüketilebilir."
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