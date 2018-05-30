UBER yasaklandı mı? UBER'de son durum nedir? UBER son dakika düzenlemesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son günlerde kamuoyunda tartışmalara neden olan popüler taksicilik uygulaması UBER ile ilgili yen bir düzenleme yapıldı. Buna göre, karayolu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak için belge alanların, kendi taşıma kapsamları dışında çalışmaları veya belgesi olmayanlara taşıtlarını kullandırmaları durumunda, belge sahiplerine çeşitli cezalar verilecek. Böylelikle yetkisi dışında taşımacılık yapanlara öncelikle uyarı yapılacak, tekrarı durumunda ise belge iptali ve 2 yıl yasaklanmaya varacak idari işlemler uygulanacak. Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nde gerçekleştirilen ve 25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle taşımacılıkta yeni düzenlemelere gidildi. Bu kapsamda, internet uygulamalarına kullandıran D2 yetki belgesi sahiplerinin bu faaliyetlerine devam etmeleri halinde karşılaşacakları yaptırımlara ilişkin düzenleme yapıldı. UBER sürücüleri D2 yetki belgesiyle başka turizm firmalarına kayıtlı olarak iş yapıyorlar. Buna göre, karayolu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak için belge alanların, kendi taşıma kapsamları dışında çalışmaları veya belgesi olmayanlara taşıtlarını kullandırmaları durumunda, belge sahiplerine çeşitli cezalar verilecek. Böylelikle yetkisi dışında taşımacılık yapanlara öncelikle uyarı yapılacak, tekrarı durumunda ise belge iptali ve 2 yıl yasaklanmaya varacak idari işlemler uygulanacak.

UBER'DEN AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanlığı'na verdiği talimatla korsan taşımacılık yapanlara ağır cezalar geldi. Resmi Gazete'de yürürlüğe giden düzenlemeye göre, korsan internet uygulamalarına taşıtını kullandıranların belgesi iptal edilecek. 2 yıl faaliyetleri yasaklanacak. Uber'e çalışan araçları kendi bünyesinde kayıtlı gösteren firmalara uyarı cezası verilecek. Devamı halinde ceza kesilecek. Dün gündeme oturan bu haberin ardından Uber'den bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şu şekilde; "Türkiye'deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak istiyoruz ve uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye'ye sonuna kadar bağlıyız."

UBER YASAKLANDI MI?

Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nde gerçekleştirilen ve 25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle taşımacılıkta yeni düzenlemelere gidildi. Bu kapsamda, internet uygulamalarına kullandıran D2 yetki belgesi sahiplerinin bu faaliyetlerine devam etmeleri halinde karşılaşacakları yaptırımlara ilişkin düzenleme yapıldı. UBER sürücüleri D2 yetki belgesiyle başka turizm firmalarına kayıtlı olarak iş yapıyorlar.

Buna göre, karayolu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak için belge alanların, kendi taşıma kapsamları dışında çalışmaları veya belgesi olmayanlara taşıtlarını kullandırmaları durumunda, belge sahiplerine çeşitli cezalar verilecek. Böylelikle yetkisi dışında taşımacılık yapanlara öncelikle uyarı yapılacak, tekrarı durumunda ise belge iptali ve 2 yıl yasaklanmaya varacak idari işlemler uygulanacak.

Öte yandan, yasa dışı taşımacılık yapanların özellikle D2 belge sahibi firmalarla anlaşarak bu firmaların belgelerinde kayıtlı taşıtlarını faaliyetlerinde kullandığı ve bu işten teknoloji kullanım ücreti adı altında komisyon aldığı tespit edildi.

Yeni düzenlemeyle taşıtlarını yasa dışı faaliyetler için kullandıran D2 belge sahiplerine ilk tespit için 50 uyarı cezası verilecek. Bu uyarılar 3 bin lira yatırılarak kaldırılabilecek. Taşıtlarını yasa dışı faaliyetler için kullandıran D2 belge sahiplerinin 1 yıl içinde iki defa aynı ihlali gerçekleştirdikleri tespit edilirse, yetki belgeleri iptal edilecek ve aynı faaliyeti 2 yıl boyunca yapmaları yasaklanacak.

UBER NEDİR?

Uber, mobil cihazlarda kullanılan bir uygulamadır. Uber'i akıllı telefonunuza indirdiğinizde, gitmet istediğiniz noktaya lük araç, tekne, ve taksileri kolaylıkla çağırabiliyorsunuz. Uber'den çağırdığınız araçları uygulama üzerinden nerede olduğunu kontrol edebilirken sürücüyle de irtibat halinde olabiliyorsunuz. Uber uygulaması üzerinden gideceğiniz noktaya nasıl bir fiyatlandırma olduğunu da kolayca görme şansınız bulunuyor. Dünya genelinde 315 ülkede hizmet veren Uber uygulaması üzerinden hizmet ücretini kredi kartıyla kolayca yapabilme imkanınzda oluyor.

UBER NASIL KULLANILIR?

Uber uygulamasını kullanmak için ilk olarak uygulama marketinden Uber uygulamasını akılllı telefona indirmek gerekmektedir. Ardından uygulamaya telefon numarasıyla veya e-posta adresi ile kayıt olmak gerekecektir. Bu aşamaları tamamladıktan sonra Uber uygulamasının ana ekranı açılmaktadır.

Ana ekranda bulunan haritadan bir konum seçerek veya arama kutucuğuna gidilecek yer yazılarak bir Uber aracı çağırılmaktadır. Uber'de 3 farklı araç tipi bulunmaktadır. Bunlar Uber Taxi, Uber XL ve Uber Black'tir. Araç çağırma ekranında sürücü ile eşleşme sağlandıktan sonra sürücünün ve aracın bilgileri yer alacaktır. Plaka, sürücü adı, sürücünün fotoğrafı ve sürücünün puanı yolculara sunulmaktadır. Eğer sürücü beğenilmez ise araç çağırma işlemi iptal edilebilir. Araç çağırıldıktan sonra çevrenizdeki boş Uber aracı sayısına da bağlı olarak ortalama 10 dakika içinde belirttiğiniz konuma Uber aracı gelmektedir.

Ödeme yöntemi olarak da yolculuk sonunda nakit veya kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz. Yolculuk sırasında ödeme yönteminizi değiştirmek için uygulama ekranınızı yukarı doğru kaydırın. Menü'deki Ödemeler öğesini açmak için kart numaranızın son 4 hanesine dokunun. Ödemeler'de Uber hesabınızla önceden ilişkilendirdiğiniz farklı bir ödeme yöntemi seçebilir ya da yeni bir ödeme yöntemi ekleyebilirsiniz.