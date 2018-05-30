Paris’te düğün Kato’da balayı

Şırnak Beytüşşebap'da, Kato Dağı eteklerindeki Cevizağaç köyünde yaşayan Yaramış ailesi, bundan tam 30 yıl önce Fransa'ya göç etti. Ailenin oğlu George Yaramış (30) bir hafta önce akrabası Maria Yaramış (24) ile Paris'te evlendi.
Taze evli çift, balayını atalarının topraklarında yapmaya karar verdi. Güvenlik güçlerinin son dönemlerdeki operasyonuyla teröristlerden temizlenmesiyle huzurun hakim olduğu Cevizağaç köyüne gitti. Yaramış çiftini, akrabaları yöresel giysiler ve zılgıtlarla karşıladı. Köy meydanında yöreye özgü müzikler eşliğinde halaylar çekildi. 'Küçük Paris' olarak anılan Cevizağaç köyü, süslenerek Maria ve George için ikinci bir düğün yapıldı.
Damat George Yaramış, "Düğün yaptıktan sonra balayı için Türkiye'ye, köyüme gitmek istedim. Buna babam çok sevindi. Babamın çalışanlarımıza ve akrabalarımıza söylemesiyle hemen balayı hazırlıklarına başlandı. Nasıl anlatayım bilmiyorum, buralar çok güzel. Burası tam bir cennet" diye konuştu. Maria Yaramış ise "Eşim balayı için, 'Babalarımızın doğduğu köye gideceğiz' deyince, çok şaşırdım. Hemen kabul ettim" dedi.
Taze evli çift, balayını atalarının topraklarında yapmaya karar verdi. Güvenlik güçlerinin son dönemlerdeki operasyonuyla teröristlerden temizlenmesiyle huzurun hakim olduğu Cevizağaç köyüne gitti. Yaramış çiftini, akrabaları yöresel giysiler ve zılgıtlarla karşıladı. Köy meydanında yöreye özgü müzikler eşliğinde halaylar çekildi. 'Küçük Paris' olarak anılan Cevizağaç köyü, süslenerek Maria ve George için ikinci bir düğün yapıldı.
Damat George Yaramış, "Düğün yaptıktan sonra balayı için Türkiye'ye, köyüme gitmek istedim. Buna babam çok sevindi. Babamın çalışanlarımıza ve akrabalarımıza söylemesiyle hemen balayı hazırlıklarına başlandı. Nasıl anlatayım bilmiyorum, buralar çok güzel. Burası tam bir cennet" diye konuştu. Maria Yaramış ise "Eşim balayı için, 'Babalarımızın doğduğu köye gideceğiz' deyince, çok şaşırdım. Hemen kabul ettim" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.