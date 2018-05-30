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’te düğün Kato’da balayı

’da yaşayan George ve ’te evlendi. Taze , balayı için ata toprağı Beytüşşebap’a geldi...

Paris’te düğün Kato’da balayı
Şırnak Beytüşşebap'da, Kato Dağı eteklerindeki Cevizağaç köyünde yaşayan Yaramış ailesi, bundan tam 30 yıl önce Fransa'ya göç etti. Ailenin oğlu George Yaramış (30) bir hafta önce akrabası Maria Yaramış (24) ile Paris'te evlendi.



Taze , balayını atalarının topraklarında yapmaya karar verdi. Güvenlik güçlerinin son dönemlerdeki operasyonuyla teröristlerden temizlenmesiyle huzurun hakim olduğu Cevizağaç köyüne gitti. Yaramış çiftini, akrabaları yöresel giysiler ve zılgıtlarla karşıladı. Köy meydanında yöreye özgü müzikler eşliğinde halaylar çekildi. 'Küçük Paris' olarak anılan Cevizağaç köyü, süslenerek Maria ve George için ikinci bir düğün yapıldı.



Damat , "Düğün yaptıktan sonra balayı için 'ye, köyüme gitmek istedim. Buna babam çok sevindi. Babamın çalışanlarımıza ve akrabalarımıza söylemesiyle hemen balayı hazırlıklarına başlandı. Nasıl anlatayım bilmiyorum, buralar çok güzel. Burası tam bir cennet" diye konuştu. ise "Eşim balayı için, 'Babalarımızın doğduğu köye gideceğiz' deyince, çok şaşırdım. Hemen kabul ettim" dedi.

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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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