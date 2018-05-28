Hafta sonu yurdun büyük bir kısmında gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yeni haftanın ilk gününde başta İstanbul olmak üzere yine birçok ilde sağanak yağış etkisi olacak. Akdeniz'in belli bölümü bile Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkisini yitirecek. Meteoroloji ise sağanak yağışlara karşı uyarı yapıyor. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.