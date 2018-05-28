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'den açıklaması! Saat verildi

raporuna göre gelecek. 'den uyarı geldi. , ve 'da kuvvetli yağış etkili olacak. Su baskını, ani sel, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Hafta sonu yurdun büyük bir kısmında gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yeni haftanın ilk gününde başta olmak üzere yine birçok ilde sağanak yağış etkisi olacak. Akdeniz'in belli bölümü bile 'da sağanak yağış etkisini yitirecek. ise sağanak yağışlara karşı uyarı yapıyor. 'nın Nallıhan ilçesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 09:17
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