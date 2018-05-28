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lı kızların ifadesi ortaya çıktı

'da sosyal medyaya attıkları videoda bir kızı darp ve tehdit ettikleri görülen ve 'Hürriyeti tahdit' ve 'Silahlı tehdit' suçlarından tutuklanan zanlılardan S.K ve Z.Y olayın nasıl gerçekleştiğini ve kavganın detaylarını ifadelerinde anlattı.

S.K ifadesinde darp olayını beraber gerçekleştirdiği Z.Y'yi de suçladı. 'Sinir hastası olduğum için Z.Y ve İ.D beni kışkırttı, oyuna getirdi' diyen S.K'nın ifadesi şöyle:

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 09:26
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