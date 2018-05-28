S.K ifadesinde darp olayını beraber gerçekleştirdiği Z.Y'yi de suçladı. 'Sinir hastası olduğum için Z.Y ve İ.D beni kışkırttı, oyuna getirdi' diyen S.K'nın ifadesi şöyle:
Batmanlı kızların ifadesi ortaya çıktı
Batman'da sosyal medyaya attıkları videoda bir kızı darp ve tehdit ettikleri görülen ve 'Hürriyeti tahdit' ve 'Silahlı tehdit' suçlarından tutuklanan zanlılardan S.K ve Z.Y olayın nasıl gerçekleştiğini ve kavganın detaylarını ifadelerinde anlattı.
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