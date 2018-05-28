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'da parçalanmış erkek cesedi bulundu

Başakşehir'de bulunan bir şüpheli paket polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede bavul içerisinde parçalanmış halde bir erkek cesedi buldu.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Yeniyol Sokak ile Karayel Sokak arasında oturan vatandaşlar, dere kenarındaki toprak yolda sahipsiz bir siyah bavul görünce durumu polise bildirdi.

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 07:03
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