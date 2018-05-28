Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Yeniyol Sokak ile Karayel Sokak arasında oturan vatandaşlar, dere kenarındaki toprak yolda sahipsiz bir siyah bavul görünce durumu polise bildirdi.
İstanbul'da parçalanmış erkek cesedi bulundu
İstanbul Başakşehir'de bulunan bir şüpheli paket polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede bavul içerisinde parçalanmış halde bir erkek cesedi buldu.
Etiketler: İstanbul , istanbul başakşehir
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