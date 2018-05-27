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'ta tekne faciası! 4 kayıp

ilçesinden denize açılan balıkçı teknesinin fırtına nedeniyle batması sonucu 4 kişi kayboldu.

Ayvalıkta tekne faciası! 4 kayıp

Alınan bilgiye göre, deniz patlıcanı avcılığı yapmak için saat 01.30 sıralarında 5 balıkçıyla denize açılan "Belinay" isimli tekne fırtına nedeniyle alabora oldu.

Teknede bulunan Mert Boyuner, 'nde devriye görevi yapan 'in Dikili ilçesi limanında faaliyet gösteren bir sahil güvenlik botunca bulunarak kurtarıldı. Teknede bulunan Volkan Çanakçı ve Hayri Kar ile henüz isimleri öğrenilemeyen iki kişiyle balıkçı teknesine ulaşılamadı.

Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, yaptığı açıklamada, balıkçı teknesindeki 5 kişinin yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapmak üzere gece saatlerinde denize açıldığını belirtti.

Teknede bulunan bir kişinin sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığını ifade eden Görgülüaslan, "Henüz kaybolan 4 kişiye ulaşamadık. Sahil güvenlik birimlerimiz denizden ve havadan çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Öte yandan, 3 sahil güvenlik botu ve iki helikopterle arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

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  • 27 Mayıs 2018, Pazar 12:54
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