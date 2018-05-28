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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
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  2. Biz O’nu çok sevdik çünkü o bizden biriydi

habercisi

Hıçkırık kanser habercisi
Oldukça sık görülen ve önemsenmeyen , birtakım hastalıkların belirtisi olabiliyor. İbni Sina Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Müseyip Hakko, bir türlü geçmeyen inatçı hıçkırıklarla ilgili önemli bilgiler veriyor.

2 GÜNDEN UZUN SÜRERSE...
Zararsız gibi görülen bu durumun, kanser, sinir sistemi ve mide gibi hastalıkların belirtisi olabildiğini söylüyor. 2 günden fazla süren hıçkırıklarda mutlaka bir hekime başvurulması gerektiğini kaydediyor. Hıçkırığın kalbi de yoracağını belirten Dr. Hakko, şöyle devam ediyor: "Hıçkırık atakları kalbi yorar. Kalp krizine neden olur. 2 günden fazla sürerse mutlaka hekime başvurun."
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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