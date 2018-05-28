Hıçkırık kanser habercisi

Oldukça sık görülen ve önemsenmeyen hıçkırık, birtakım hastalıkların belirtisi olabiliyor. İbni Sina Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Müseyip Hakko, bir türlü geçmeyen inatçı hıçkırıklarla ilgili önemli bilgiler veriyor.
2 GÜNDEN UZUN SÜRERSE...
Zararsız gibi görülen bu durumun, kanser, sinir sistemi ve mide gibi hastalıkların belirtisi olabildiğini söylüyor. 2 günden fazla süren hıçkırıklarda mutlaka bir hekime başvurulması gerektiğini kaydediyor. Hıçkırığın kalbi de yoracağını belirten Dr. Hakko, şöyle devam ediyor: "Hıçkırık atakları kalbi yorar. Kalp krizine neden olur. 2 günden fazla sürerse mutlaka hekime başvurun."
2 GÜNDEN UZUN SÜRERSE...
Zararsız gibi görülen bu durumun, kanser, sinir sistemi ve mide gibi hastalıkların belirtisi olabildiğini söylüyor. 2 günden fazla süren hıçkırıklarda mutlaka bir hekime başvurulması gerektiğini kaydediyor. Hıçkırığın kalbi de yoracağını belirten Dr. Hakko, şöyle devam ediyor: "Hıçkırık atakları kalbi yorar. Kalp krizine neden olur. 2 günden fazla sürerse mutlaka hekime başvurun."
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