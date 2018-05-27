Millet Bahçesi 1 milyon turist çeker

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Millet Bahçesi' yapılacağı açıklanan İstanbul Atatürk Havalimanı turizmciyi de heyecanlandırdı. Dünyadaki bütün mega kentlerin devasa parkları olduğunu ve kentlerin bunlarla anılır hale geldiğini belirten turizmciler, 'Millet Bahçesi'nin de bir cazibe merkezi olabileceğini aktardı. 11.7 milyon metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük üçüncü parkının millete nefes aldırırken turisti de çekebileceğini belirten turizmciler, "Millet Bahçesi yeşil alanlarının yanı sıra konser, sergi, bienal, kongre gibi etkinliklere ev sahipliği yaparsa şehre tek başına ilave 1 milyon turist çeker" dedi.



ETKİNLİKLER OLMALI

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul'un bu tarz bir sembole ihtiyacı olduğunu belirterek, "New York'un sembolü nasıl Central Park, Londra'nın Hyde Park ise Millet Bahçesi de İstanbul'un sembolü olacak" dedi. İstanbul'un turist sayısının nisan sonunda 4 milyonun üzerine çıktığını anlatan Bağlıkaya, "Geçen yıla oranla yüzde 55'lik bir artış var. İstanbul turist sayısını artırıyor. Millet Bahçesi, Yeni Havalimanı gibi değerlerin de devreye girmesiyle birlikte İstanbul'un turist sayısı önümüzdeki yıllarda daha da katlanacaktır" diye konuştu.



PANORAMA İSTANBUL

İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Başkanı İbrahim Halil Korkmaz da, parkın bineal, açıkhava sergileri, konser alanları, kapalı sergi salonları, yeraltı cazibe alanları, kongreler gibi etkinliklere ev sahipliği yapması gerektiğini belirterek, "Eğer burayı turizmcilere verirlerse devletten tek kuruş almadan bölgeyi bir cazibe alanı haline getiririz. Kaynağını da yurtdışından buluruz" dedi. Proje açıklanmadan önce bölgede bir Disneyland yapılması yönünde öneri sunduklarını hatırlatan Korkmaz, şöyle devam etti: "Bu parka tıpkı bir London Eye gibi büyük bir dönme dolap yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Adı Panorama İstanbul olabilir. Buna binen turist en üst noktada İstanbul'u izleyebilmeli."



FONKSİYONEL BİR PARK OLUR

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, "Atatürk Havalimanı'nın inşaat alanı olacağı yönünde kamuoyunda laflar dolaşıyordu. Bunun aksine dev bir park yapma fikri çok şık bir adım oldu. İstanbul'un bu tarz bir parka çok ihtiyacı vardı" dedi. Millet Bahçesi'nin fonksiyonel bir park olacağına inandıklarını anlatan Bayındır, "Bu parkın tıpkı İzmir Enternasyonal Fuar alanı gibi kullanılacağını düşünüyoruz. Çünkü park fuar merkezine yakın. Bu nedenle alanın tamamen yıkılması yerine bazı binalar fuar alanı için kullanılabilir" ifadelerini kullandı.







BÖLGEYE KONGRE MERKEZİ ŞART

Basın Ekspres yolu üzerinde de otelleri bulunan Elite World Hotels CEO'su Ünsal Şınık, bölgede bir kongre merkezinin eksik olduğunu bildirdi. Şınık, "Parkın içine tıpkı bir Lütfü Kırdar ya da İstanbul Kongre Merkezi gibi bir kongre merkezi yapılmalı. Bu planlama gündeme alınırsa park tek başına ilave 1 milyon turist çeker" dedi. Park kararının çok pozitif olduğunu belirten Şınık, buranın korunması için özel bir kanun çıkarılması gerektiğini kaydetti. Şınık, "Buradan Yeni Havalimanı'na metro projesinin de bir an önce tamamlanması gerekiyor. Yoksa bölge ölü hale gelir" diye konuştu.

SABAH