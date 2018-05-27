Umuda Koşanlar Derneği ile Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nce (UMHD) Pendik'te organize edilen buluşmada, oyuncu Gamze Özçelik 11 haneli Alalı ailesi ile iftar yaptı.
Gamze Özçelik Suriyeli aileyle iftar yaptı
Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, Suriyeli bir ailenin iftar sofrasına konuk oldu.
Etiketler: gamze özçelik , Suriyeli aile
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