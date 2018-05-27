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yle iftar yaptı

Ünlü oyuncu , Suriyeli bir ailenin iftar sofrasına konuk oldu.

Umuda Koşanlar Derneği ile Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nce (UMHD) Pendik'te organize edilen buluşmada, oyuncu 11 haneli Alalı ailesi ile iftar yaptı.

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  • 27 Mayıs 2018, Pazar 05:06
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