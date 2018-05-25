1 bardak süt saatlerce tok tutuyor

Ramazan ayında süt tüketiminin önemini vurgulayan Prof. Dr. Neriman İnanç, "Bir bardak süt, 5 saat tokluk hissi verir. Sahurda süt tüketimi çok önemli" uyarısı yapıyor. Sütün faydaları saymakla bitmiyor ve sahur sofranızda sahurda tok tutan besinleri bulundurmak istiyorsanız, sütü mutlaka sahur menüsüne eklemelisiniz.

Sağlıklı bir oruç için mutlaka sahura kalkılması gerekiyor ve sahurda mideyi daha geç terk eden, kan şekerini çok hızlı değiştirmeyecek besinleri tercih etmeye özen göstermelisiniz.

Bir bardak sütün insanı 5 saat tok tuttuğunun bilimsel olarak da kanıtlandığını belirten İnanç, oruç tutanlara sahurda süt içmeleri tavsiyesinde bulundu.





SÜT NASIL 5 SAAT BOYUNCA TOK TUTUYOR?

Protein içeriği yüksek olan besinler midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktirir. Süt hem protein içeriği yüksek olan bir besin olması nedeniyle tokluk hissetmemize yardımcı, hem de vücudun sıvı ihtiyacının karşılanmasına destek olur. ABD'li bilim adamları, insan bünyesinin açlığa olan ihtiyacını azaltan besinler arasında ilk sırada sütü gösteriyor, bir bardak sütün midenin boşluğunu hissettirmeden insanı 5 saat boyunca tok tuttuğunu belirtiyorlar.

Prof. Dr. Neriman İnanç, sütün şekeri laktozun açlıkta kullanılan glikojen depolarına destek olarak vücudun enerji ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olduğunu, bileşimindeki yağın da midede uzun sürede kalarak tokluk duygusunun uzun sürmesini uzun süre kalarak tokluk duygusu sağladığını belirtiyor.

Sütün Ramazan'da sıcaklarda terle kaybedilen kalsiyum başta olmak üzere mineral ve vitamin gereksiniminin karşılanmasına destek olduğunun da altını çizdi.



TERCİHİNİZ SÜTLÜ TATLILARDAN YANA OLSUN

Uzun süreli açlığın bazal metabolik hızda yavaşlamaya neden olduğuna ve Ramazan sonunda genellikle kilo alındığına dikkat çeken İnanç, "Ramazan ayında kurulan geleneksel sofralarımızda uzun süreli açlıktan sonra kan şekerini yükselten şerbetli hamur tatlıların yer aldığını görüyoruz. Sahurda içtikleri bir bardak sütün dışında tatlı tüketmek isteyenlere az şekerli sütlaç, güllaç gibi sütlü tatlıları tercih etmelerini öneririm. Bu gibi tatlılar kalsiyum ihtiyacımızın karşılanmasına yardımcı olur ve daha az enerji almamız sayesinde Ramazan süresince kilo almamızı engeller" dedi.