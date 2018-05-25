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Saçları dökülenler hangi besinleri tüketmeli?

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Saçları dökülenler hangi besinleri tüketmeli?

4.5 ay önce bana "Reflü" dediler. Reflü şikayetlerim oruç tutarken arttı. Şu ana kadar idare ettim. Karnım kaynıyor, sanki ateş yutmuşum. Orucu bıraksam mı?

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 07:35
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