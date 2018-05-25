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Kahramanmaraş'ta balık avına giden 4 kişi mahsur kaldı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde balık tutmaya giden 4 kişi, ani bastıran yağış nedeniyle yükselen su seviyesiyle birlikte ’nda mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oturan 4 kişi, Andırın'ın Kumarlı Mahallesi'nde iki ilçeyi birbirinden ayıran 'na balık avlamaya gitti.

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 08:59
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