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son verileri açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak? (25-26-27 Mayıs 2018 tahminleri)

Genel Müdürlüğü na ilişkin son tahminleri yayınladı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren tahminlerde sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hafta sonu tatili için plan yapmak isteyen vatandaşlar hava durumunun nasıl olacağını merak ederken İstanbul'da hava durumu nasıl? İzmir'de hava durumu nasıl? Ankara'da hava durumu nasıl? Yarın hava kaç derece? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte 25-26-27 Mayıs 2018 hava durumu tahminleri...

İstanbul'da sabah saatlerinde aralıklarla yağmur etkili oluyor. Taksim'de yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar ıslanmamak için dükkan saçaklarına sığındı. Yağmura hazırlıklı olanlar şemsiyelerini açtı, hazırlıksız olanlar ise çanta ve giysilerini başının üzerine tutarak korunmaya çalıştı.

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 10:28
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