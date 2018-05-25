İstanbul'da sabah saatlerinde aralıklarla yağmur etkili oluyor. Taksim'de yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar ıslanmamak için dükkan saçaklarına sığındı. Yağmura hazırlıklı olanlar şemsiyelerini açtı, hazırlıksız olanlar ise çanta ve giysilerini başının üzerine tutarak korunmaya çalıştı.