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İstanbul'da günlük kiralık evlere operasyon düzenlendi

İstanbul'da günlük kiralık evde yarım milyon değerinde kokain ele geçirildi.

Şişli Harbiye'de bir ihbarı değerlendiren narkotimleri, günlük kiralık eve nefes kesen bir operasyon düzenledi. Operasyonda daireye kapısını koçbaşıyla kırarak giren tim, cep telefonu kamerasıyla kontrol ettiği tavan arasına gizlenmiş 500 bin lira değerinde kokain maddesi ele geçirdi.

  • 25 Mayıs 2018, Cuma 14:27
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