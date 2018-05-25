İstanbul'da günlük kiralık evlere operasyon düzenlendi

Şişli Harbiye'de bir ihbarı değerlendiren narkotimleri, günlük kiralık eve nefes kesen bir operasyon düzenledi. Operasyonda daireye kapısını koçbaşıyla kırarak giren tim, cep telefonu kamerasıyla kontrol ettiği tavan arasına gizlenmiş 500 bin lira değerinde kokain maddesi ele geçirdi.