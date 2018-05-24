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Batman'da 3 kız arkadaşlarının ofisini basıp dövdüler

Batman’da 3 kız, arkalarından konuştuğunu ileri sürdükleri kız arkadaşlarının ofisini bastı. Ofiste, kız arkadaşlarını bıçakla tehdit edip, döven kızlar, bu anları da telefonlarıyla çekerek, sosyal medya hesaplarında paylaştı. Çirkin görüntüler, izleyenlerin tüylerini ürpertti.

Olay, 14 Mayıs'ta, Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan bir plazada meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, plazadaki bir ofiste çalışan arkadaşları İ.D.'nin (18) arkalarından konuştuklarını ileri süren 20'li yaşlardaki R.Y., E. ve adı öğrenilemeyen 3 kız öğle saatlerinde ofise geldi. İ.D. ile bir süre konuşan kızlar, daha sonra küfür ve tehdit edip, dövmeye başladı. Ofiste adeta terör estiren kızlar bunlarla da yetinmedi. İ.D.'yi ofisin banyosuna götüren kızlar, burada kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı. Ardından da tekrar masasına getirerek, bıçakla tehdit edip ve yüzünü çizip, kıyafetlerini çıkararak, kamera karşısında özür dilemesini istedi. Bu anları anbean cep telefonu kamerasıyla kaydeden kızlar, görüntüleri de sözde "ibret" olması için sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çirkin görüntüler, izleyenlerin tüylerini ürpertti.

  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 15:16
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