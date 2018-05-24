Olay, 14 Mayıs'ta, Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan bir plazada meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, plazadaki bir ofiste çalışan arkadaşları İ.D.'nin (18) arkalarından konuştuklarını ileri süren 20'li yaşlardaki R.Y., E. ve adı öğrenilemeyen 3 kız öğle saatlerinde ofise geldi. İ.D. ile bir süre konuşan kızlar, daha sonra küfür ve tehdit edip, dövmeye başladı. Ofiste adeta terör estiren kızlar bunlarla da yetinmedi. İ.D.'yi ofisin banyosuna götüren kızlar, burada kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı. Ardından da tekrar masasına getirerek, bıçakla tehdit edip ve yüzünü çizip, kıyafetlerini çıkararak, kamera karşısında özür dilemesini istedi. Bu anları anbean cep telefonu kamerasıyla kaydeden kızlar, görüntüleri de sözde "ibret" olması için sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çirkin görüntüler, izleyenlerin tüylerini ürpertti.