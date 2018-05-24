Psikolojik sorunları olan kadın, cinnet getirdi. Gözünü kırpmadan iki yavrusunu katletti. Çocukların dedesi isyan etti. Olay önceki gün Ankara'da meydana geldi. Lütfiye Alver, kızı Kübra'yı (8) bıçaklayarak, Beren'i (5) ise boğarak öldürdü. Polise giderek teslim oldu. Baba Zekeriya Alver, olayı duyunca büyük şok yaşadı. Kübra ve Beren'in, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Gözaltına alınan anne Lütfiye Alver, "Yine evde düşünüyordum, nasıl olduğunu anlamadan çocuklarımı öldürdüm" dedi. Torunlarının yasını tutan Adil Alver ise "Gelinim ne oldum delisi oldu. Nankör. Evini görseniz. Oğlum ona süt getirir, kuş sütünü bulur getirir. Cehalettir. Nedeni cehalet. Cahil insandan her şey bekle. Herhangi bir sorunu yok. Ufak bir şizofreni gibi durumu yok. Sadece cehalet. Oğlum şokta. Yanında 10 kişi duruyor. İki tane pırlanta gibi torunum vardı" diye konuştu.
Cinayetin nedeni cehalet
Ankara’da cinnet getiren anne, kızlarını katletti. Çocukların dedesi, “Gelinim ne oldum delisi oldu. Nankör. Cinayetin nedeni cehalet. Bir sorunu yoktu” dedi
Etiketler: Cinayetin , Ankara , Lütfiye Alver
- 24 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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