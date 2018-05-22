Su içmeyi unutma böbrekleri zorlama

'11 Ayın Sultanı' Ramazan, bereketiyle birlikte geldi. İftar sofraları şenlendi. Uzun süren açlık ve susuzluk, en çok kronik hastalığı olanları etkiledi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Nefroloji Bilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Kürşad Öneç, özellikle böbrek rahatsızlığı bulunanlara dikkat çekti. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen kişilerin su tüketimine çok dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
DOKTORUNUZA SORUN
Dr. Öneç, bütün böbrek rahatsızlıklarının, oruç tutmaya engel olmadığını belirtti. Ancak uzun süre susuz kalan böbreğin bazı kişilerde hastalığın seyrini değiştirdiğini sözlerine ekledi. Bunun için de hastalara mutlaka doktorlarına danışmalarını önerdi. Böbrek fonksiyonlarında hafif derecede bozukluk olan hastaların oruç tutmasının riskli olabileceği üzerinde duran Öneç, "Kullanılan ilaçlar nedeniyle, vücudun uzun süre sıvısız kalması, böbrek yetmezliğinin ilerlemesine neden olabilir. Böbrek taşı, tek böbreği olan kişiler, böbrek fonksiyonları normal olduğu sürece oruç tutabilir" dedi.
VÜCUT SUSUZ KALIYOR
Sahura kalkmadan oruç tutmanın, vücudu daha fazla susuz bıraktığına değinen Dr. Öneç, bu durumun böbreklere vereceği zararın oldukça fazla olduğunu belirtti. Ramazan'da böbrek rahatsızlıkları ve özellikle taş hastalıklarının arttığına dikkat çekti. Yeteri kadar sıvı alınmamasının böbrek hastalıklarını arttırdığını ifade eden Öneç, sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle böbrek yetmezliği gelişmesine, hem de var olan böbrek hastalığının ilerlemesine neden olabilir. Sıvı alımındaki yetersizlikler, aynı zamanda taş hastalığı açısından da bir risk faktörüdür. Yetersiz sıvı alımı taş oluşumunu tetikler ve enfeksiyon riskini arttırır."
TANSİYON ZIPLAMASIN
Oruç tutarken böbrek sağlığının korunması için gündüz alınamayan sıvının iftar ile sahur arasındaki zamanda telafi edilmesi gerektiği üzerinde duran Öneç, "Uzun açlıktan sonra iftarda aşırı bir şekilde yemek tüketilmemelidir. Sıvı kaybını artıracağı için özellikle sıcak günlerde güneş altında kalmaktan veya aşırı terlemeye yol açacak durumlardan sakınılmalıdır. Hastalarımızın önemli bir kısmında hipertansiyon olduğundan dolayı tuz diyetinin bozulmamasına dikkat edilmeli ve kullanılan ilaç saatlerinin iftar ve sahura göre tekrar ayarlanması gerekmektedir" dedi.
MADEN SUYU KURTARICI
Yaz aylarında artan sıvı kaybı, vücuttaki mineralleri de eksiltiyor. Dr. Öneç, bu durum için maden sularını öneriyor. Ancak taş ve böbrek yetmezliği bulunanların dikkatli tüketmeleri gerektiğini belirtiyor. Şöyle devam ediyor: "Kahve ve çay, böbreğin idrar yapımını arttırır. Kalsiyum emilimini etkiler. Taş oluşumuna neden olur. Meyve suları eğer doğal ise tercih edilebilir. Su ihtiyacını normal su içerek gidermek en sağlıklısıdır."
DOKTORUNUZA SORUN
Dr. Öneç, bütün böbrek rahatsızlıklarının, oruç tutmaya engel olmadığını belirtti. Ancak uzun süre susuz kalan böbreğin bazı kişilerde hastalığın seyrini değiştirdiğini sözlerine ekledi. Bunun için de hastalara mutlaka doktorlarına danışmalarını önerdi. Böbrek fonksiyonlarında hafif derecede bozukluk olan hastaların oruç tutmasının riskli olabileceği üzerinde duran Öneç, "Kullanılan ilaçlar nedeniyle, vücudun uzun süre sıvısız kalması, böbrek yetmezliğinin ilerlemesine neden olabilir. Böbrek taşı, tek böbreği olan kişiler, böbrek fonksiyonları normal olduğu sürece oruç tutabilir" dedi.
VÜCUT SUSUZ KALIYOR
Sahura kalkmadan oruç tutmanın, vücudu daha fazla susuz bıraktığına değinen Dr. Öneç, bu durumun böbreklere vereceği zararın oldukça fazla olduğunu belirtti. Ramazan'da böbrek rahatsızlıkları ve özellikle taş hastalıklarının arttığına dikkat çekti. Yeteri kadar sıvı alınmamasının böbrek hastalıklarını arttırdığını ifade eden Öneç, sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle böbrek yetmezliği gelişmesine, hem de var olan böbrek hastalığının ilerlemesine neden olabilir. Sıvı alımındaki yetersizlikler, aynı zamanda taş hastalığı açısından da bir risk faktörüdür. Yetersiz sıvı alımı taş oluşumunu tetikler ve enfeksiyon riskini arttırır."
TANSİYON ZIPLAMASIN
Oruç tutarken böbrek sağlığının korunması için gündüz alınamayan sıvının iftar ile sahur arasındaki zamanda telafi edilmesi gerektiği üzerinde duran Öneç, "Uzun açlıktan sonra iftarda aşırı bir şekilde yemek tüketilmemelidir. Sıvı kaybını artıracağı için özellikle sıcak günlerde güneş altında kalmaktan veya aşırı terlemeye yol açacak durumlardan sakınılmalıdır. Hastalarımızın önemli bir kısmında hipertansiyon olduğundan dolayı tuz diyetinin bozulmamasına dikkat edilmeli ve kullanılan ilaç saatlerinin iftar ve sahura göre tekrar ayarlanması gerekmektedir" dedi.
MADEN SUYU KURTARICI
Yaz aylarında artan sıvı kaybı, vücuttaki mineralleri de eksiltiyor. Dr. Öneç, bu durum için maden sularını öneriyor. Ancak taş ve böbrek yetmezliği bulunanların dikkatli tüketmeleri gerektiğini belirtiyor. Şöyle devam ediyor: "Kahve ve çay, böbreğin idrar yapımını arttırır. Kalsiyum emilimini etkiler. Taş oluşumuna neden olur. Meyve suları eğer doğal ise tercih edilebilir. Su ihtiyacını normal su içerek gidermek en sağlıklısıdır."
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