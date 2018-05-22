Su içmeyi unutma böbrekleri zorlama

Ramazan, bereketiyle birliktegeldi. İftar sofralarışenlendi. Uzun süren açlıkve susuzluk, en çok kronikhastalığı olanları etkiledi.özellikle böbrek rahatsızlığıbulunanlara dikkat çekti. Oruçibadetini yerine getirmek isteyenkişilerinçok dikkatetmesi gerektiğini söyledi.Dr. Öneç, bütün böbrekrahatsızlıklarının,oruç tutmayaengel olmadığınıbelirtti.Ancak uzunsüre susuzkalan böbreğinbazıkişilerdehastalığınseyrinideğiştirdiğinisözlerine ekledi.Bunun içinde hastalara mutlakadoktorlarınadanışmalarınıönerdi. Böbrek fonksiyonlarındahafif derecedebozukluk olan hastalarınoruç tutmasınınriskli olabileceği üzerindeduran Öneç, "Kullanılanilaçlar nedeniyle, vücudunuzun süre sıvısızkalması, böbrek yetmezliğininilerlemesineneden olabilir. Böbrektaşı, tek böbreği olan kişiler, böbrekfonksiyonları normal olduğusürece oruç tutabilir" dedi.Sahura kalkmadan oruç tutmanın,vücudu daha fazlasusuz bıraktığınadeğinen Dr.Öneç, budurumunböbreklerevereceğizararınoldukçafazlaolduğunubelirtti.Ramazan'daböbrek rahatsızlıklarıve özellikletaş hastalıklarınınarttığına dikkatçekti. Yeterikadarböbrek hastalıklarınıarttırdığınıifade eden Öneç,sözlerineşöyledevametti: "Özellikle böbrek yetmezliğigelişmesine, hem de var olanböbrek hastalığının ilerlemesineneden olabilir. Sıvı alımındakiyetersizlikler, aynı zamandaYetersiz sıvıalımı taş oluşumunutetiklerve enfeksiyonriskiniarttırır."Oruç tutarkenböbreksağlığınınkorunmasıiçingündüz alınamayansıvınıniftar ile sahurarasındaki zamandatelafi edilmesigerektiği üzerinde duran Öneç,Sıvı kaybını artıracağıiçin özellikle sıcak günlerdegüneş altında kalmaktanveya aşırı terlemeye yol açacakdurumlardan sakınılmalıdır. Hastalarımızınönemli bir kısmındahipertansiyon olduğundan dolayıtuz diyetinin bozulmamasınadikkat edilmeli vededi.Yaz aylarında artan sıvı kaybı, vücuttaki mineralleri de eksiltiyor. Dr. Öneç, bu durum için maden sularını öneriyor. Ancak taş ve böbrek yetmezliği bulunanların dikkatli tüketmeleri gerektiğini belirtiyor. Şöyle devam ediyor: "Kahve ve çay, böbreğin idrar yapımını arttırır. Kalsiyum emilimini etkiler. Taş oluşumuna neden olur. Meyve suları eğer doğal ise tercih edilebilir. Su ihtiyacını normal su içerek gidermek en sağlıklısıdır."