Oruçta 10’dan şaşma

RAMAZAN ayı, bu yıl da sıcak yaz günlerine geldi. 16 saat tutulan orucun ardından iftarda kurulan sofralar, herkesi cezbetti. Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Derya Fidan, bu ayda sağlıklı beslenmek gerektiğine dikkat çekti. Ramazan'da dikkat edilmesi gereken 10 öneriyi sizler için listeledi...
1 Orucu çorbayla açın: Çorba, uzun süre aç kalan mideyi rahatlatıyor. Yavaş içildiğinde uzun süreli açlıkta oluşan, yemeği bir anda yeme isteğini de engelliyor. Mideyi dinlendiriyor.
2 Ton balığı yiyin: Sindirim oldukça kolay olan ton balığı bol miktarda protein içeriyor. Susatmıyor, tok tutuyor.
3 Üç litre su için: Oruç sırasında şüphesiz en çok hissedilen şey susuzluk oluyor. Diyetisyen Derya Fidan, Ramazan'da en büyük tehlikenin vücudu susuz bırakmak olduğunu söylüyor. Bu nedenle iftar ve sahur arasında 3 litre su içmek oruç sırasında yorgunluğu önlüyor.
4 Şarküt eriye dikkat: Salam, sosis, sucuk gibi besinler oruç süresince susuzluğu artırıyor. Sahurda ve iftarda, bu besinlerden uzak durmak gerekiyor.
5 Sebze tü ketin: Zengin vitamin içeriğinin yanı sıra oldukça da besleyici olan sebzeler, kan şekerinin yükselmesini engelliyor. Patates, tatlı patates, mısır, havuç ve balkabağı gibi besinlerin tüketilmemesi gerekiyor. Çünkü bu besinler, kan şekerini hızla yükseltip düşürüyor. Çabuk acıktırıyor.
6 Hurmadan vazgeçmeyin: Potasyum içeriği ile oldukça faydalı bir meyve olan hurma, Ramazan'da sinir sisteminin ve kasların düzenli çalışmasını sağlıyor. İçerdiği demir oranı ile kansızlığa iyi geliyor.
7 buğday ekmeği yiyin: Sahur öğününü; az yağlı, bol protein ve sağlıklı, pratik hazırlanacak besinlerden oluşması gerekiyor. Diyetisyen Fidan, tam buğday ekmeği ile yapılacak tost ve yanına ayran; menemen, yanında yoğurt, tam buğday ekmeği ya da çorba tüketilmesini öneriyor.
8 Hafif egzersizler yapın: İftardan sonra 30 dakikalık egzersiz yapmak, vücuda zindelik veriyor. Ayrıca bağırsak hareketlerini arttırıyor. Kabızlığı önlüyor.
9 Papatya çayı için: Hafif yatıştırıcı ve kas gevşetici etki gösteriyor. Bitkisel çaylar dışında açık siyah çayın da; hem iftar, hem sahurda mutlaka içeceğiniz sağlıklı su alternatifini oluşturuyor.
10 tatlılar süt lü olsun: İftara doğru kan şekerinin düşmeye başlamasıyla tatlı yeme isteği artıyor. Bu nedenle haftada üçü geçmeyecek şekilde iftardan 45 dakika sonra güllaç, sütlaç, muhallebi, kazandibi ve keşkül gibi sütlü tatlıları tercih etmek gerekiyor.
1 Orucu çorbayla açın: Çorba, uzun süre aç kalan mideyi rahatlatıyor. Yavaş içildiğinde uzun süreli açlıkta oluşan, yemeği bir anda yeme isteğini de engelliyor. Mideyi dinlendiriyor.
2 Ton balığı yiyin: Sindirim oldukça kolay olan ton balığı bol miktarda protein içeriyor. Susatmıyor, tok tutuyor.
3 Üç litre su için: Oruç sırasında şüphesiz en çok hissedilen şey susuzluk oluyor. Diyetisyen Derya Fidan, Ramazan'da en büyük tehlikenin vücudu susuz bırakmak olduğunu söylüyor. Bu nedenle iftar ve sahur arasında 3 litre su içmek oruç sırasında yorgunluğu önlüyor.
4 Şarküt eriye dikkat: Salam, sosis, sucuk gibi besinler oruç süresince susuzluğu artırıyor. Sahurda ve iftarda, bu besinlerden uzak durmak gerekiyor.
5 Sebze tü ketin: Zengin vitamin içeriğinin yanı sıra oldukça da besleyici olan sebzeler, kan şekerinin yükselmesini engelliyor. Patates, tatlı patates, mısır, havuç ve balkabağı gibi besinlerin tüketilmemesi gerekiyor. Çünkü bu besinler, kan şekerini hızla yükseltip düşürüyor. Çabuk acıktırıyor.
6 Hurmadan vazgeçmeyin: Potasyum içeriği ile oldukça faydalı bir meyve olan hurma, Ramazan'da sinir sisteminin ve kasların düzenli çalışmasını sağlıyor. İçerdiği demir oranı ile kansızlığa iyi geliyor.
7 buğday ekmeği yiyin: Sahur öğününü; az yağlı, bol protein ve sağlıklı, pratik hazırlanacak besinlerden oluşması gerekiyor. Diyetisyen Fidan, tam buğday ekmeği ile yapılacak tost ve yanına ayran; menemen, yanında yoğurt, tam buğday ekmeği ya da çorba tüketilmesini öneriyor.
8 Hafif egzersizler yapın: İftardan sonra 30 dakikalık egzersiz yapmak, vücuda zindelik veriyor. Ayrıca bağırsak hareketlerini arttırıyor. Kabızlığı önlüyor.
9 Papatya çayı için: Hafif yatıştırıcı ve kas gevşetici etki gösteriyor. Bitkisel çaylar dışında açık siyah çayın da; hem iftar, hem sahurda mutlaka içeceğiniz sağlıklı su alternatifini oluşturuyor.
10 tatlılar süt lü olsun: İftara doğru kan şekerinin düşmeye başlamasıyla tatlı yeme isteği artıyor. Bu nedenle haftada üçü geçmeyecek şekilde iftardan 45 dakika sonra güllaç, sütlaç, muhallebi, kazandibi ve keşkül gibi sütlü tatlıları tercih etmek gerekiyor.
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