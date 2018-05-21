Son zamanlardaki en kritik FETÖ operasyonlarından ankesör soruşturmalarında çok kritik belgeler ortaya çıktı. FETÖ'nün mahrem imamları ile Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto örgüt mensuplarına ilişkin çok önemli bir mesafe kaydedildi. Son dönemdeki operasyonlarda ele geçirilen belgeler arasında, "FETÖ liderini korumak amacıyla ABD'ye giden örgüt mensuplarına uymaları gereken kurallar"ın anlatıldığı bir belge de yer alıyor.

Milliyet'in haberine göre mahrem imamlar soruşturmasında bulunan söz konusu belgede, ilginç değerlendirmeler ve talimatlar yer alıyor.

"FETÖ LİDERİNİ KORUMAK AMACIYLA NÖBETE GİDECEKLER ARASINDA..."

Buna göre, FETÖ liderini bulunduğu ABD'de korumak amacıyla nöbete gidecek örgüt üyeleri için "gelecek kişi seçiminde; adli ve idari bir soruşturma açılmamış olması, ABD'ye geldikten sonra ani geri dönüşlere sebep olmaması, kalıcı olması" koşulu aranıyor.

Ayrıca, hizmet geçmişinin araştırılması talimatı veriliyor.

GÖREV ÖZELLİKLERİ

FETÖ içinde "koruma nöbetine gidecek adayların belirlenmesi süreci" olarak tanımlanan değerlendirme ve talimatlarda nöbete gideceklerin özelliklerini şöyle özetlemek mümkün:

- Gidecek öğrenciler (örgüt hiyerarşisinde en altta bulunanlar) mesleklerinden kopmamış olmalı.

- Görev için sağlık sorunu olmayanlar seçilmeli ya da tedavileri tamamlandıktan sonra ABD'ye gitmeli. Kesinlikle sigara içmemeliler.

- Fiziki şartları iyi olmalı. Daha çevik ve atik kişiler seçilmeli. Zor nöbet şartlarına uyum sağlayabilmeliler. Aşırı kilolular tercih edilmemeli.

- Çok iyi sır tutmasını bilmeli, nöbette gördükleri kişileri ve olayları hiç bir yerde paylaşmayacak.

- Grup çalışması yapabilen ve grup içine uyum sağlayabilmeli.

- Her zaman kibar, hoşgörülü ve nazik olmalı.

- Kişisel bakıma çok dikkat edilmeli. Saç temizliği, banyo, ağız temizliği ve kılık-kıyafete dikkat edilmeli.

ORTAK TELEFON

Ortaya çıkarılan talimatlarda, FETÖ liderini koruma nöbetine gideceklerin ailelerinin telefonlarında ortak şifrelerin belirlenmesi isteniliyor.

Talimatlarda, "kampta şahsi telefonlar kullanılmayacak. Ortak telefonlara irtibat bilgileri eklenecek" uyarıları dikkat çekiyor.

Yurtdışında görevlendirilecek FETÖ üyelerinin herhangi bir işi varsa vekalet verip gitmesi istenilirken, nöbet görevine gidecek kişinin, telefonunu hatsız olarak ya da uçak modunda yanında götürmesi talimatı veriliyor.

ABD'ye gelecek FETÖ üyesinin, ülkeye girişi sırasında kullanmak amacıyla "iyi bir senaryo" hazırlaması istenilen talimatlarda, "ailesine de bu senaryoyu tembihlemeli, ağız birliği tedbir açısından önemli" görüşü yer alıyor.

SEYAHAT ÖNCESİ HAZIRLIK

FETÖ lideri Fetullah Gülen'i korumak için ABD'ye gelecek olan "öğrenciler"in seyahat öncesi hazırlıklarda dikkat edecekleri konular talimatnamede şöyle yer aldı:

- Müstear (takma) isim kullanılmalı.

- 10 takım iç çamaşırı, 10 çift çorap, kaban, kazak, kaşkol, spor için eşofman, eldiven, içlik, pijama, kişisel bakım malzemeleri, sürekli kullanılan ilaçlar, uçuk için antibiyotik krem, mantar kremi getirilmeli.

- Türkiye için 3 aylık izin senaryosu olmalı.

- İşyeri, aile ve akrabalar, arkadaş çevresine yönelik tedbir yapılacak.

- Almanya Frankfurt'taki Türk Telekom sınırsız internet mevcut. Bu durum iyi değerlendirilmeli, yine tedbirli konuşulmalı.

- Bilet alınırken 3 aylık gidiş dönüş alınmamalı. Bilet, önce bir haftalık kestirip 24 saat içinde süresi uzatmaya gidilebilir. ABD'de ilk kesilen bir hafta süreli bilet gösterilmeli, 3 ay sonraki dönüş gösterilmemeli.

BULUŞMA NOKTASI KAFE

Belgelerde ABD'nin New York kentindeki Newark Havalimanı'ndan çıkış sırasında havalimanındaki bir kafenin özel buluşma noktası olduğu belirtiliyor. "Buluşma noktası" başlığını taşıyan bölümde şu bilgiler var:

"Newark Airport'ta international flights'ların (uluslararası uçuşlar) varış noktası B terminali. Aksi bir durumda C terminaline uçak geliyor. Böyle bir durumda C terminaline gelen arkadaş air taxi ile B terminalindeki camlı çıkış noktasına gelebilir. Pasaport ve diğer işlemler bittikten sonra camlı çıkış noktasında iki yanda oturma yerleri ve kırmızı ceketli görevli var. Çıkış noktasının hemen sağında Green Beans Coffee var. Bekleme noktası burası. Gelen arkadaş bu noktadan başka yere ayrılınca buluşmakta zorlanma yaşanabilir. Eğer karşılayacak "abi" henüz gelmemiş, gecikmiş ise burada beklenmeli, dikkat çekilmemeli. Panik yapmamalı. Bazen "abi" 1 saat gecikebilir. Havalimanında yarım saat ücretsiz wi-fi var. Burası acil durumlar için kullanılabilir."

FETÖ'NÜN ÖZEL OLUŞTURULMUŞ BİR İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ OLDUĞU BİR KEZ DAHA ANLAŞILDI

Ortaya çıkan belgelerden FETÖ'nün özel oluşturulmuş bir istihbarat örgütü olduğu anlaşılıyor.

Hem Türkiye'deki hem de yurtdışındaki faaliyetlerinin nasıl organize yürütüldüğü görülüyor.

PASAPORT KONTROLÜNDE SENARYO

FETÖ'nün örgüt içi talimatlarında ABD'deki pasaport kontrolü sırasında, özellikle Pensilvanya'ya gidiş konusunda senaryo uygulanması isteniyor.

Talimatlarda havaalanındaki taktikler şöyle anlatılıyor:

- Sorulara net ve çelişkilere neden olmayacak şekilde cevap verilecek.

- "Pensilvanya'ya gidecek misin?" sorusunun yanıtı "hayır"dır.

- Seyahat detayını içeren basit İngilizce yazılı kağıt olabilir. Otel rezervasyonu ve bilet yanında olmalı.

- Konuşmalarda lüzum görülmediği takdirde meslek söylenmemeli. Eski pasaportlarda polis olduğu belli, yenilerde belli olmuyor. Gerekmediği sürece yeni pasaportla gelinmeli.

- Aşırı sayıda takke, seccade vaye kıtmir dikkat çekiyor, onların da makul izahları olmalı. Takke ve kıtmir, hizmeti çağrıştırıdığı için "öğrenci" ile gönderilmemeli.

- Paralar, zarfa konulmamalı, paralar lastikli olmamalı. Bütün değil, parçalı konulmalı.

- Bazen bagaj veya kontrolde Türkçe bilen Türk asıllı bir polisle görüştürüyorlar. O da bazen "Pensilvanya'ya uğrayacak mısın?" veya "Orada kalacak mısın?" diye sorabiliyor. Kalacak yerimiz otel, kalma süremiz bir hafta olacağından kalma adresi ve tanıdık isme gerek yok.