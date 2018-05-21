Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Almanya seferleri başlıyor

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Almanya'nın Köln ve Düsseldorf şehirlerine karşılıklı uçuş düzenlenecek.

Yetkililer özel bir havayolu şirketi tarafından yapılacak seferlerin 7 Haziran Perşembe günü itibariyle başlayacağını kaydetti.

DHMİ yetkilileri seferlerin ekim ayına kadar süreceği ifade etti.