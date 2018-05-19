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  1. Bereket rahmet hazinesinin tükenmeyeceğine inanmaktır

İftarda hangi içecekler tüketilmeli?

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

İftarda hangi içecekler tüketilmeli?

Benim sık sık kulaklarım tıkanır. Ara ara kulak damlası kullanıyorum. Kulak damlası kullanmak ve kulak yıkattırmak orucu bozar mı?

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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi 10:00
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