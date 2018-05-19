Orucun istenmeyen misafiri: Reflü

Son yıllarda Ramazan ayının yaz mevsimine denk gelmesi ile uzun saatler süren açlık ve susuzluk birçok rahatsızlığı beraberinde getiriyor. En sık görülen şikayetlerin başında, mide rahatsızlıkları geliyor. Gün boyu bir şey yememeye bağlı olarak mide asidi yükseliyor. Reflü, gastrit gibi rahatsızlıkların görülme sıklığı artıyor. Bunun yanında sık sık yemek yemek ve düzenli ilaç kullanmak zorunda olan diyabet ve kalp hastaları da olumsuz etkileniyor. Memorial Şişli Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Özgür Mollaoğlu, Ramazan ayında dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyor...
SİNDİRİM YAVAŞLIYOR
Uzun saatler tutulan oruç sonucunda sindirim sistemi ve metabolizma yavaşlıyor. Bunun sonucunda tüketilen yiyecekler sağlığı etkiliyor. Kronik hastalığı bulunanların Ramazan ayından önce mutlaka doktor kontrolünden geçmesi gerekiyor. Uz. Dr. Mollaoğlu, diyabet hastası ama şekeri çok yüksek olmayan ve ilaçla kontrol altında tutabilen kişiler doktor kontrolünde oruç tutabileceğini belirtiyor. Ancak günde 3- 4 defa insülin kullanan, beraberinde kalp hastalığı olan, kan şekeri 200- 300'ler de seyreden bir insanın oruç tutmaması gerektiğini söylüyor.
HEMEN YATMAYIN
Gastrit rahatsızlığı, toplumun yüzde 30'unda görülüyor. Mide rahatsızlığı olanların iftarda ve sahurda seçtikleri besinlere dikkat etmeleri gerekiyor. Açlığa hiç tahammül edemeyen, hemen midesi ağrıyan ve yakın zamanda mide kanaması geçirmiş kişilerin oruç tutması sakıncalı olabiliyor. Reflü hastasının iftarda hızlı yemek yememesi, yemek sırasında dik oturması, sahurda ise yemek yiyip hemen yatmaması gerekiyor.
YUMURTA YİYİN
Mide ve şeker hastalarının sahur ve iftarda tercih ettikleri besinlere dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle beyaz ekmek yerine esmer ekmeklerden tam tahıllı, çavdar gibi ekmekler tercih etmesi rahatsızlıklarını önlemede kurtarıcı oluyor. Beyaz ekmek, pirinç pilavı, şerbetli tatlılar kan şekerini çabuk yükseliyor. Tok tutma özelliği olmayan bu gıdalar, bir de üzerine şekeri ve mide asidini yükseltiyor. Pirinç pilavı yerine bulgur, sahurda ise yemek yerine kahvaltı türü yiyecekler tüketilmesi öneriliyor. Yumurtanın tok tutma, şekeri dengeleme etkisi ile sahurda tüketilmesi tavsiye ediliyor. Mide sorunları olan insanlar sahurdan ve iftardan sonra koruyucu ve asit düzenleyici ilaçlarını kullanarak, Ramazan'ı kolay bir şekilde geçirmeleri sağlanıyor.
ZEYTİNYAĞI KULLANIN
Yemek yemek, bağırsak sistemini uyarıyor. Uzun süre aç kalmak, bu uyarılma durumunu engelliyor. Kabızlığa yol açıyor. Bu sorundan kurtulmak için İftar ve sahur arasında zeytinyağlı yemekler, bol sıvı tüketilmesi gerekiyor.
BU ÖNERİLERE KULAK VERİN
Mide hastaları mide asidini artıran asitli içecekler tüketmemelidir.
Özellikle sahurda yağlı, kızarmış, çok acılı ve baharatlı yemeklerden uzak durulmalıdır.
Tatlı olarak şerbetli ve ağır tatlılar yerine sütlü ve meyveli hafif tatlılar tercih edilmelidir.
Yemeğe çorbayla başlayıp yavaş bir şekilde devam edilmelidir.
Sahurda zeytin, sucuk gibi mideyi rahatsız eden gıdalar tüketilmemelidir.
Fırından yeni çıkmış sıcak beyaz ekmek tercih edilmemelidir.
Demli çay ve çok kahve tüketimi mide şikayetlerini artırabilir.
SİNDİRİM YAVAŞLIYOR
Uzun saatler tutulan oruç sonucunda sindirim sistemi ve metabolizma yavaşlıyor. Bunun sonucunda tüketilen yiyecekler sağlığı etkiliyor. Kronik hastalığı bulunanların Ramazan ayından önce mutlaka doktor kontrolünden geçmesi gerekiyor. Uz. Dr. Mollaoğlu, diyabet hastası ama şekeri çok yüksek olmayan ve ilaçla kontrol altında tutabilen kişiler doktor kontrolünde oruç tutabileceğini belirtiyor. Ancak günde 3- 4 defa insülin kullanan, beraberinde kalp hastalığı olan, kan şekeri 200- 300'ler de seyreden bir insanın oruç tutmaması gerektiğini söylüyor.
HEMEN YATMAYIN
Gastrit rahatsızlığı, toplumun yüzde 30'unda görülüyor. Mide rahatsızlığı olanların iftarda ve sahurda seçtikleri besinlere dikkat etmeleri gerekiyor. Açlığa hiç tahammül edemeyen, hemen midesi ağrıyan ve yakın zamanda mide kanaması geçirmiş kişilerin oruç tutması sakıncalı olabiliyor. Reflü hastasının iftarda hızlı yemek yememesi, yemek sırasında dik oturması, sahurda ise yemek yiyip hemen yatmaması gerekiyor.
YUMURTA YİYİN
Mide ve şeker hastalarının sahur ve iftarda tercih ettikleri besinlere dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle beyaz ekmek yerine esmer ekmeklerden tam tahıllı, çavdar gibi ekmekler tercih etmesi rahatsızlıklarını önlemede kurtarıcı oluyor. Beyaz ekmek, pirinç pilavı, şerbetli tatlılar kan şekerini çabuk yükseliyor. Tok tutma özelliği olmayan bu gıdalar, bir de üzerine şekeri ve mide asidini yükseltiyor. Pirinç pilavı yerine bulgur, sahurda ise yemek yerine kahvaltı türü yiyecekler tüketilmesi öneriliyor. Yumurtanın tok tutma, şekeri dengeleme etkisi ile sahurda tüketilmesi tavsiye ediliyor. Mide sorunları olan insanlar sahurdan ve iftardan sonra koruyucu ve asit düzenleyici ilaçlarını kullanarak, Ramazan'ı kolay bir şekilde geçirmeleri sağlanıyor.
ZEYTİNYAĞI KULLANIN
Yemek yemek, bağırsak sistemini uyarıyor. Uzun süre aç kalmak, bu uyarılma durumunu engelliyor. Kabızlığa yol açıyor. Bu sorundan kurtulmak için İftar ve sahur arasında zeytinyağlı yemekler, bol sıvı tüketilmesi gerekiyor.
BU ÖNERİLERE KULAK VERİN
Mide hastaları mide asidini artıran asitli içecekler tüketmemelidir.
Özellikle sahurda yağlı, kızarmış, çok acılı ve baharatlı yemeklerden uzak durulmalıdır.
Tatlı olarak şerbetli ve ağır tatlılar yerine sütlü ve meyveli hafif tatlılar tercih edilmelidir.
Yemeğe çorbayla başlayıp yavaş bir şekilde devam edilmelidir.
Sahurda zeytin, sucuk gibi mideyi rahatsız eden gıdalar tüketilmemelidir.
Fırından yeni çıkmış sıcak beyaz ekmek tercih edilmemelidir.
Demli çay ve çok kahve tüketimi mide şikayetlerini artırabilir.
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