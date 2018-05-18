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’dan oruç tutacaklara özel 9 tavsiye

Prof.Dr. Ramazan ayında oruç tutacak kişilere 9 önemli tavsiyede bulundu. Oruç tutarken zorlanıyorsanız Canan Karatay’ın tavsiyelerine kulak vermelisiniz. İşte o tavsiyeler…



İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan ayında oruç tutacak isimler için önemli tavsiyeler verdi. Sahurda ve iftarda tüketilmesi gereken yiyecekler, uzak durulması gereken besinler ve çok daha fazla tavsiyede bulundu.
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  • 18 Mayıs 2018, Cuma 21:18
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