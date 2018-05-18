İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay Ramazan ayında oruç tutacak isimler için önemli tavsiyeler verdi. Sahurda ve iftarda tüketilmesi gereken yiyecekler, uzak durulması gereken besinler ve çok daha fazla tavsiyede bulundu.
Canan Karatay’dan oruç tutacaklara özel 9 tavsiye
Prof.Dr. Canan Karatay Ramazan ayında oruç tutacak kişilere 9 önemli tavsiyede bulundu. Oruç tutarken zorlanıyorsanız Canan Karatay’ın tavsiyelerine kulak vermelisiniz. İşte o tavsiyeler…
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay Ramazan ayında oruç tutacak isimler için önemli tavsiyeler verdi. Sahurda ve iftarda tüketilmesi gereken yiyecekler, uzak durulması gereken besinler ve çok daha fazla tavsiyede bulundu.
Etiketler: Canan Karatay
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