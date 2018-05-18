Yaklaşık 2 yıldır İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Dilek Tunca, sus pozunun hikayesini anlattı.
Hastanelerde 'sus' pozu veren hemşire Dilek Tunca'dan yıllar sonra gelen itiraf: 'İyi ki sus pozunu çektirmişim'
Hastanelerde fotoğrafıyla sizi "sus" işareti yapmış bir halde karşılayan Hemşire Dilek Tunca Yaklaşık 2 yıldır İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşıyor. Dilek Tunca, sus pozunun hikayesini anlattı
Etiketler: Dilek Tunca , İzmir
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