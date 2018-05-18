;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Ramazan bayramı ne zaman başlayacak? Bayramda tatil kaç gün sürecek?

Hastanelerde 'sus' pozu veren hemşire 'dan yıllar sonra gelen itiraf: 'İyi ki sus pozunu çektirmişim'

Hastanelerde fotoğrafıyla sizi "sus" işareti yapmış bir halde karşılayan Hemşire Yaklaşık 2 yıldır 'in Karşıyaka ilçesinde yaşıyor. Dilek Tunca, sus pozunun hikayesini anlattı

Yaklaşık 2 yıldır 'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan , sus pozunun hikayesini anlattı.

Etiketler: ,
  • 18 Mayıs 2018, Cuma 17:18
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar