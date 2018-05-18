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Bayramda tatil kaç gün sürecek?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bayram tatilinin ne kadar süreceği merak ediliyor. ne zaman? Ramazan bayramı kaç gün sürecek? İşte bayram tatili hakkında merak edilenler...

Ramazan bayramı ne zaman başlayacak? Bayramda tatil kaç gün sürecek?

Müslümanların coşkuyla karşıladığı Ramazan ayı devam ederken, milyonlarca kişi 'nın ne zaman olduğunu ve kaç gün süreceğini merak ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre arefe günü ve Ramazan Bayramı'nın tarihleri şöyle:

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi
15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün
16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün
17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

RAMAZAN BAYRAMI'NDA YAPILMASI GEREKENLER

1. Bayram namazı

2. Aileyle bayramlaşma

3. Akraba ziyareti

4. Yoksullara sadaka vermek

5. Bol bol kaza namazı kılmak

6. Kur'an okumak

7. Yeni ve temiz kıyafetler giymek

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  • 18 Mayıs 2018, Cuma 12:17
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