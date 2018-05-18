Ramazan bayramı ne zaman başlayacak? Bayramda tatil kaç gün sürecek?

Müslümanların coşkuyla karşıladığı Ramazan ayı devam ederken, milyonlarca kişi Ramazan Bayramı'nın ne zaman olduğunu ve kaç gün süreceğini merak ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre arefe günü ve Ramazan Bayramı'nın tarihleri şöyle:

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

RAMAZAN BAYRAMI'NDA YAPILMASI GEREKENLER

1. Bayram namazı

2. Aileyle bayramlaşma

3. Akraba ziyareti

4. Yoksullara sadaka vermek

5. Bol bol kaza namazı kılmak

6. Kur'an okumak

7. Yeni ve temiz kıyafetler giymek