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Uzun süre bilgisayar başında oturanlar dikkat

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Uzun süre bilgisayar başında oturanlar dikkat

Annemin karnı ağrıdı. Hastaneye götürdük. "Romatizmadan" dediler. Fitil verdiler. Hala kullanıyor. Fitil orucu bozar mı?

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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe 07:36
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