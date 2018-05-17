Eşinin kendisine olan davranışlarından şüphelenen Adile Ö. aldatıldığını düşünerek yakın bir arkadaşının önerisiyle bir dedektif buldu. İnternet üzerinden bulduğu dedektif H.B. ile buluşan genç kadın kocasının takip edilmesini istedi. Adile Ö., 7 günlük takip için anlaşarak 4 bin TL verdi.
Tuttuğu dedektif beceriksiz çıktı kocası boşanma davası açtı
5 yıllık evli Adile Ö., eşinin aldattığından şüphelenerek dedektif tuttu. Ancak para ödeyip sonuç alamayınca dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Eve gelen tebligatlarla durumu öğrenen eşi Şener Ö. de boşanma davası açtı.
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