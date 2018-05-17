Uzmanlar uyardı: Daha çok yıldırım çarpacak

Fırtınalar, yağmurlar; gök gürültüsü, şimşek ve yıldırımları peşi sıra getiriyor. Şimşek, bir bulutun tabanıyla yeryüzü arasında ya da 2 bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgiler biçimindeki geçici ışıklara verilen isim. Yıldırım ise gökyüzü ile yeryüzü arasındaki elektrik boşalması olarak tanımlanıyor.

TEK BİR YILDIRIM 1 MİLYAR VOLTLUK ELEKTRİK TAŞIYABİLİYOR

Basit bir ifadeyle, tek bir yıldırım bile 1 milyar voltluk elektrik taşıyabiliyor ve bir insanın kalbini durdurabileceği gibi, iç organlarını yakabiliyor.