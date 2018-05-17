Oruç kalbin dostu

Ramazan ayının bu yıl da sıcak yaz günlerine denk gelmesi, halsizlik susuzluk gibi şikayetleri beraberinde getiriyor. 16 saatlik oruç süresinde sağlığı korumanın yolu, iftarda ve sahurda sağlıklı beslenmekten geçiyor. Özellikle şeker, tansiyon, kolesterol, kalp hastalarının oruç tutarken daha dikkatli olması gerekiyor. Ataşehir Florence Nightinhale Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Nurcan Arat, kronik hastalığı bulunanların, mutlaka doktorlarına danışarak oruç tutmalarını öneriyor. Şu bilgileri veriyor...
AKDENİZ TARZI BESLENİN
Ramazan ayında yaşam tarzındaki değişiklikler, kalp damar sistemi üzerinde etkili oluyor. Yapılan araştırmalar, orucun kalp hastalıklarında iyileştirici etkisi olduğunu gösteriyor. Yani oruç, kalbi koruyor. Ancak bunun için Akdeniz tipi beslenmek ve doktor kontrollerini Ramazan'dan önce yaptırmak önem taşıyor...
YEMEKLERİN KALORİSİNE DİKKAT
Ramazan'da beslenme 2 öğüne düşüyor. Ancak bu öğünlerde tüketilen yemek miktarı artıyor. Bu da kilo değişikliklerine neden oluyor. Ramazan'da yüksek kalorili yiyeceklerin tüketilmemesi, iftardan sonra 1 saat yürüyüş gibi hafif egzersizlerin yapılması öneriliyor.
'KALP PİLİ' ENGEL DEĞİL
Prof. Dr. Arat, "Stent uygulanmasının ardından 1 yıl geçmiş ve hastanın şikayetleri azalmışsa, doktoruna danışarak oruç tutabilir" diyor. Sadece kalp pili olan, bunun yanında şeker, tansiyon gibi rahatsızlıkları bulunmayanların oruç tutmasında herhangi bir engel olmayacağını söylüyor.
KİLONUZU KORUYUN
Ramazan'dan sonra kolesterol, tansiyon ve kan şekeri değerlerinde artış görülüyor. Kilo kaybı kadar kilo alımı da ortaya çıkıyor. Bu kilolar, kalp hastalıkları riskini artırıyor.
KİMLER İÇİN SAKINCALI?
Son 1 yıl içinde yeni kalp krizi geçirenler Kalp yetersizliği olanlar Kontrolsüz hipertansiyonu olan hastalar Bypass ameliyatı olanlar Kan sulandırıcı ilaç kullananlar
AKDENİZ TARZI BESLENİN
Ramazan ayında yaşam tarzındaki değişiklikler, kalp damar sistemi üzerinde etkili oluyor. Yapılan araştırmalar, orucun kalp hastalıklarında iyileştirici etkisi olduğunu gösteriyor. Yani oruç, kalbi koruyor. Ancak bunun için Akdeniz tipi beslenmek ve doktor kontrollerini Ramazan'dan önce yaptırmak önem taşıyor...
YEMEKLERİN KALORİSİNE DİKKAT
Ramazan'da beslenme 2 öğüne düşüyor. Ancak bu öğünlerde tüketilen yemek miktarı artıyor. Bu da kilo değişikliklerine neden oluyor. Ramazan'da yüksek kalorili yiyeceklerin tüketilmemesi, iftardan sonra 1 saat yürüyüş gibi hafif egzersizlerin yapılması öneriliyor.
'KALP PİLİ' ENGEL DEĞİL
Prof. Dr. Arat, "Stent uygulanmasının ardından 1 yıl geçmiş ve hastanın şikayetleri azalmışsa, doktoruna danışarak oruç tutabilir" diyor. Sadece kalp pili olan, bunun yanında şeker, tansiyon gibi rahatsızlıkları bulunmayanların oruç tutmasında herhangi bir engel olmayacağını söylüyor.
KİLONUZU KORUYUN
Ramazan'dan sonra kolesterol, tansiyon ve kan şekeri değerlerinde artış görülüyor. Kilo kaybı kadar kilo alımı da ortaya çıkıyor. Bu kilolar, kalp hastalıkları riskini artırıyor.
KİMLER İÇİN SAKINCALI?
Son 1 yıl içinde yeni kalp krizi geçirenler Kalp yetersizliği olanlar Kontrolsüz hipertansiyonu olan hastalar Bypass ameliyatı olanlar Kan sulandırıcı ilaç kullananlar
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