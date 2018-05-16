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  1. Oruç tutmak istiyorum

Şeker hastaları oruç tutabilir mi?

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Şeker hastaları oruç tutabilir mi?

3 ay önce muayene oldum. "Şeker var" dediler. Eski astımlıyım. Doktorum "Oruç tutamazsın" dedi. İlaçlarım da fazla ama oruç tutmak istiyorum. İlaç ayarlamasını nasıl yapayım?

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 07:30
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