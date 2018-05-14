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'daki gizemli genç kız hikayesi efsane oluyor

'da mezarlıkta ağlayan gizemli genç kızın hikayesi efsaneleşiyor. Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hitit Medeniyeti'nin başkenti Hattuşa başta olmak üzere kente gelen turist sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, psikolojik sorunları nedeniyle geceleri geldiği Ulu Mezarlık'taki bir kabrin başında ağlayan "gizemli genç kız"ın hikayesinden yola çıkılarak kentte gelecek turist sayısının artırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi 11:30
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