Ramazan ayı bu yıl da yaz günlerine denk geliyor. 16 saatlik orucun ardından yapılan iftar ve sahurda, beslenmeye daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Bu vakitlerde tüketilen besinler, hem orucun daha sıhhatli tutulmasını sağlıyor hem de vücuda güç veriyor. İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Beslenme ve Diyet Uzmanı Sedef Aksu, iftar ve sahurda yeterli sıvı tüketiminin önemine değiniyor. Gün içinde açlığın dengelenmesi ve kan şekerinin kontrol altına alınabilmesi için mutlaka sahura kalkmak gerektiğini söylüyor.
Ana yemek için 1 saat bekleyin
Beslenme ve Diyet Uzmanı Sedef Aksu, oruç tutanların iftarda küçük porsiyonları tercih etmesini önerdi. Ve ekledi: “Yemekleri öğünlere bölün. Bol su için.”
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- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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