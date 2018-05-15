Mutlaka sahura kalkın

Müslüman alemi, '11 ayın sultanı' Ramazan'ı karşılıyor. Milyonlarca kişi, ilk sahuruna bu gece kalkıyor. 16 saatlik oruç süresi, yaz aylarına gelmesiyle birlikte susuzluk, halsizlik gibi sorunları beraberinde getiriyor. Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof. Dr. Nevin Şanlıer, sağlıklı bir Ramazan geçirmek isteyenlerin mutlaka sahur yapılmasını öneriyor. Bu öğünün atlanmasıyla birlikte gün içerisinde kan şekerinin düşmesine bağlı olarak birtakım rahatsızlıkların görülebileceğini söylüyor. İlk sahur ve ilk iftar için TAKVİM okuyucularına önemli bilgiler veriyor...
HAFİF BESLENİN
Öğünlerin sahur ve iftar olmak üzere 2 ana öğün ve iftardan sonra 1-1.5 saat aralıklarla 2 ara öğün olarak düzenlenmesi gerekiyor. Prof. Dr. Şanlıer, "Hızlı ve çok miktarda yemek, sindirim sistemini zorlar. Bu nedenle iftarda kremasız çorba, yoğurt, salata gibi hafif yemeklerle başlangıç yapılıp 25-30 dakika sonra ana yemeğe geçilmesi gerekir" diyor.
EN ÖNEMLİ ÖĞÜN
Kahvaltı, nasıl günün en önemli öğününü oluşturuyorsa, sahur da aynı şekilde ramazan ayında büyük önem taşıyor. Sahurun, asla atlanmaması gerekiyor. Ancak çoğu insan, o saatlerde canı bir şey yemek istemediği için sadece su içerek niyetleniyor. Bu durum, gün boyu kan şekerinin dibe vurmasına ve metabolizmanızın yavaşlayarak zihinsel ve bedensel performansının iyice azalmasına, yenilen yemeklerin yağa dönüşmesinin artmasına dolayısıyla şişmanlamaya neden oluyor. Sahur, oruç tutanların en önemli ana öğünün oluşturuyor. Sahurda hazmı kolay, tok tutacak yavaş sindirilen besinlerin tüketilmesi gerekiyor.
30-40 DAKİKA BEKLEYİN
Prof. Dr. Şanlıer, "Tam buğday ürünleri, kuru baklagiller ve sert kabuklu yemişler seçilmelidir. Posadan zengin besinler tahıllar, patates, sebze, meyvelerde bulunur ve yavaş sindirilmektedir. Bu besinler kabızlığı önler. Sahurda tatlı ve tuzlu yemeyin, Sahurdan sonra hemen yatılmamasını, en az 30-40 dakika bekleyin" uyarısında bulunuyor...
SALATAYA YER AÇIN
Oruç boyunca tembelleşen bağırsakların normal seyrine dönmesi için, kuru erik veya karışık kuru meyve kompostosu kurtarıcı oluyor. Şekersiz, kuru ve taze meyvelerden yapılan komposto karışımları, yemek sonrasında tatlı yerine serinletici etki gösteriyor. Ayrıca bu içeceklere eklenecek karanfil, zencefil ve çubuk tarçın da serinletici olduğu kadar, hazma ve kolay tüketime yardımcı olur. Mide boşalmasının geciktirdiği, tokluk hissi verdiği, bağırsaklardaki toksik maddeleri süpürülüp dışkı ile dışarı atılmasını sağlaması, enerji, protein, vitamin ve mineral içeriği nedeniyle kuru baklagillerin tüketimini unutmamak gerekiyor. Sofralarda mutlaka yeşillik söğüş sebzeleri ve az yağlı limonlu salataların bulundurulması bağırsakları ve mideyi rahatlatıyor.
HAFİF BESLENİN
Öğünlerin sahur ve iftar olmak üzere 2 ana öğün ve iftardan sonra 1-1.5 saat aralıklarla 2 ara öğün olarak düzenlenmesi gerekiyor. Prof. Dr. Şanlıer, "Hızlı ve çok miktarda yemek, sindirim sistemini zorlar. Bu nedenle iftarda kremasız çorba, yoğurt, salata gibi hafif yemeklerle başlangıç yapılıp 25-30 dakika sonra ana yemeğe geçilmesi gerekir" diyor.
EN ÖNEMLİ ÖĞÜN
Kahvaltı, nasıl günün en önemli öğününü oluşturuyorsa, sahur da aynı şekilde ramazan ayında büyük önem taşıyor. Sahurun, asla atlanmaması gerekiyor. Ancak çoğu insan, o saatlerde canı bir şey yemek istemediği için sadece su içerek niyetleniyor. Bu durum, gün boyu kan şekerinin dibe vurmasına ve metabolizmanızın yavaşlayarak zihinsel ve bedensel performansının iyice azalmasına, yenilen yemeklerin yağa dönüşmesinin artmasına dolayısıyla şişmanlamaya neden oluyor. Sahur, oruç tutanların en önemli ana öğünün oluşturuyor. Sahurda hazmı kolay, tok tutacak yavaş sindirilen besinlerin tüketilmesi gerekiyor.
30-40 DAKİKA BEKLEYİN
Prof. Dr. Şanlıer, "Tam buğday ürünleri, kuru baklagiller ve sert kabuklu yemişler seçilmelidir. Posadan zengin besinler tahıllar, patates, sebze, meyvelerde bulunur ve yavaş sindirilmektedir. Bu besinler kabızlığı önler. Sahurda tatlı ve tuzlu yemeyin, Sahurdan sonra hemen yatılmamasını, en az 30-40 dakika bekleyin" uyarısında bulunuyor...
SALATAYA YER AÇIN
Oruç boyunca tembelleşen bağırsakların normal seyrine dönmesi için, kuru erik veya karışık kuru meyve kompostosu kurtarıcı oluyor. Şekersiz, kuru ve taze meyvelerden yapılan komposto karışımları, yemek sonrasında tatlı yerine serinletici etki gösteriyor. Ayrıca bu içeceklere eklenecek karanfil, zencefil ve çubuk tarçın da serinletici olduğu kadar, hazma ve kolay tüketime yardımcı olur. Mide boşalmasının geciktirdiği, tokluk hissi verdiği, bağırsaklardaki toksik maddeleri süpürülüp dışkı ile dışarı atılmasını sağlaması, enerji, protein, vitamin ve mineral içeriği nedeniyle kuru baklagillerin tüketimini unutmamak gerekiyor. Sofralarda mutlaka yeşillik söğüş sebzeleri ve az yağlı limonlu salataların bulundurulması bağırsakları ve mideyi rahatlatıyor.
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